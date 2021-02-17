Чоловік розмістив своє фото на білборді, аби знайти любов: як спрацював метод

Маркетологу Марку Рофі 30 років й чоловік живе у місті Шеффілд. Щоб швидше знайти своє кохання, він вирішив орендувати білборд.

Рекламний щит мав розмір 6 метрів на 3 метри, на якому хлопець розмістив своє фото з підписом: "Самотні? Зустрічайтеся з Марком. Це може бути знак, якого ви довго чекали". Крім цього, був вказаний сайт DatingMark.co.uk.

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Марк розповів, що рекламна кампанія спрацювала, адже він почав зустрічатися з однією з дівчат, яка відгукнулася на його оголошення. Називати її ім'я він не став, проте повідомив, що дівчині 28 років, вона письменниця й у неї гарне почуття гумору.

Вона була однією з перших, хто подав заявку до того, як рекламний щит і сайт отримали будь-яку увагу ЗМІ. Вона була гарною на вигляд та дотепною,

– пригадав Марк Рофі.

"Я проглянув її соціальні мережі й зрозумів, що в неї чудове почуття гумору. Подумав, що вона може бути тією, з ким я добре поладнаю. Виявляється, я мав рацію", – додав Рофі.

Крім цього, він зазначив, що до зустрічі з цією дівчиною, кликав ще 4 на побачення — 3 з них погодилися, а 1 відмовилася, адже на сайті без її відома реєстрацію зробив друг.

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"Коли я кажу людям, що з тисяч, які подали заявку, я зустрів лише 3, думаю, вони трохи здивовані. Я очікував, що мені доведеться бути на багатьох побаченнях. Проте коли знайшов когось, хто мені дуже сподобався, я не бачив потреби зустрічатися з більшою кількістю людей", – розповів Марк Рофі.