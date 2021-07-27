Чоловік орендував кінотеатр, аби показати дружині відео: чому ролик розчулив жінку до сліз

Користувач TikTok, якого звати Дрю, та його дружина Кайла протягом багатьох років не могли подивитися відео з весілля, адже думали, що воно стерте. Тільки через 14 років чоловік зміг отримати копію ролика. При цьому Дрю вигадав цікавий спосіб, як їй його показати, аби здивувати дружину.

Потай від Кайли чоловік оплатив закритий кінопоказ, під час якого працівники кінотеатру замість фільму включили весільне відео.

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"Пару місяців тому друг знайшов відео з купою старих стрічок у нашій церкві й передав його мені. Тоді я орендував кінотеатр і запитав працівників, чи зможуть вони включити для нас відео замість фільму", – розповів Дрю.

У 14 річницю спільного життя чоловік привів дружину, яка нічого не підозрювала, в кіно й став знімати її реакцію на "фільм". Спочатку на екрані Кайла бачила тільки рекламу, але вже через кілька хвилин почалося весільне відео.

Як тільки жінка побачила ролик, вона схопила чоловіка за руку, а потім закрила обличчя і заплакала від щастя. За словами Дрю, "щасливий вигляд" Кайли довів, що це "успішний сюрприз".

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Дивіться відео: реакція дружини на сюрприз від чоловіка