Чоловік з Альцгеймером забув свою дружину й вдруге запропонував їй одружитися: зворушливе відео

Пітер і Ліза Маршалл зіграли весілля вдруге після 12 років шлюбу. Усе через хворобу чоловіка, яка вплинула на його пам'ять.

Вже три роки 56-річний Пітер живе з діагнозом – хвороба Альцгеймера. З часом йому стає все важче розмовляти реченнями й пригадувати слова.

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Крім того, чоловік забув важливі моменти зі свого життя, включно зі своєю дружиною Лізою та день їх одруження. Попри усі складнощі, жінка продовжувала жити з Пітером, хоч він вважав її чужою.

Наприкінці 2020 року, коли пара разом дивилася серіал, Ліза розплакалася під час весільної сцени. Тоді її чоловік Пітер з широкою посмішкою на обличчі сказав: "Давай одружимося", не пам'ятаючи про те, що вони вже давно одружені.

Це було так зворушливо для мене. Він закохався в мене двічі. Для мене це велика честь. Я відчуваю себе принцесою, як Попелюшка. Я найщасливіша у світі,

– розповіла Ліза Маршалл.

"Я не хотіла втратити можливість створити ще один прекрасний спогад зі своїм чоловіком", – додала Ліза.

Церемонію проводив фахівець із деменції, який мав допомагати Пітеру говорити заповітні слова своїй дружині.

Дивіться фото з весільної церемонії:

"Пітер увесь сяяв в той день. Він був дуже щасливим і під час обітниці сказав мені: "Лізо, я тебе кохаю". І це все, чого я хотіла", — пригадала Ліза.

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Зараз хвороба Пітера почала прогресувати, провокуючи галюцинації, параною та втрату пам'яті. Його дружина Ліза завела блог, щоб допомогти іншим людям, які живуть в парі з тими, хто страждає на хворобу Альцгеймера. "Ми будемо разом до кінця. Нас не розділить більше ніщо", – зазначає Ліза у блозі.

Дивіться відео з весілля Пітера та Лізи: