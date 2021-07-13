Чого можуть навчити дітей екшн-ігри: науковці розповіли про позитивний ефект

Розважальні або екшн-ігри вимагають швидкості реакції та координації рухів рук і очей. Тому безліч дослідників намагаються зрозуміти, чим такі ігри ще можуть бути корисні.

Позитивний ефект відеоігор

Обираючи таку розвагу, потрібно мати високу зорову увагу та просторову орієнтацію. Такі ігри розвивають уміння перемикатись між завданнями, виявляти дрібні предмети та фокусуватись тривалий час на чомусь одному.

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Вони потребують постійної адаптації, оскільки у вищих рівнях виникають нові середовища, завдання та вимоги. Відповідно формується звичка "вчитися". Гравцю доводиться самостійно пристосовуватись до нового.

Помилковою є думка, що відеоігри роблять дітей більш роздратованими та агресивними. Навпаки, вони можуть відволікати від болісних спогадів та негативних емоцій, а також знижувати тривожність.

Комп'ютерні ігри / Фото Understood.org

Крім цього, розвивають навичку планування. Для того, щоб успішно грати, потрібно навчитись прогнозувати наслідки своїх дій та стратегічно мислити. А якщо гра динамічна, то рішення доводиться приймати досить швидко. Усі ці вміння працюють не лише у віртуальному світі, а й переносяться в реальне життя.

Негативний ефект

Батькам потрібно пам’ятати, що у розважальних іграх, окрім користі, є і негатив. Найбільший мінус — зловживання ними.

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Тут важливо навчити дитину відповідально розподіляти час і не забувати про батьківський контроль.