Через які причини може розпастися сім'я: методи подолання конфліктів

Під час спільного життя кожна сім'я стикається з різноманітними проблемами. Проте багатьом не вистачає терпіння, знань і підтримки, щоб впоратися з ними, хоча всі вони вирішуються.

• Різний підхід до виховання дітей

Чоловік – за сувору дисципліну, а дружина – за демократію. Вона – проти солодощів і чипсів, а він – не бачить в цьому нічого страшного.

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Що робити? "Зробити крок назад", – порадила психологиня і мама двох хлопчиків. Якщо один з батьків втручається, коли другий говорить з дитиною, він підриває авторитет і плутає дітей.

• Смартфони

Смартфони стали справжніми конкурентами реальним дружинам і чоловікам. Багатьох людей в шлюбі доводить до сказу, коли їх партнер надає перевагу телефону або ноутбуку, а не спілкуванню.

Що робити? Люди, які мають таку проблему, повідомили, що змушували забирати смартфони під час сімейної вечері, вводили обмеження на перегляд соціальних мереж вдома після робочого дня.

Час у смартфоні / Фото Adobe Stock

• Різні побутові звички

Незначні, на перший погляд, побутові звички можуть стати джерелом нечуваного роздратування та призвести до справжньої війни.

Що робити? Психологи рекомендують, по-перше, набратися терпіння і бути поблажливішими до партнера, а по-друге, вести переговори. Розмовляйте про те, що не подобається, радьтеся, не накопичуйте роздратування, не звинувачуйте.

Подумайте, з чим готові миритися та які риси в партнері компенсують його побутові недоліки. Крім цього, пам'ятайте, що потрібен час, аби змінити поведінку.

• Нудьга

Це поширена проблема, знайома багатьом парам, що прожили тривалий час разом. Чоловік і дружина віддаляються одне від одного, і пізніше їм вже стає важко знайти точки дотику.

Що робити? Автори книги "Путівник до щасливої родини: подолання гніву, розчарування і нудьги, які руйнують сімейне життя" радять подружжю разом скласти перелік спільних справ, якими вони хотіли б зайнятися. Це може бути що завгодно: слухати спів птахів, малювати фарбами, виїхати в ліс, покататися на велосипедах, послухати музику. Головне – регулярно їх виконувати.

Спільне заняття / Фото Mantelligence

• Тимчасовий спад почуттів і віддалення

Навіть в найбільш щасливих сім’ях рано чи пізно настає охолодження почуттів між партнерами. Після закоханості неминуче настає спад. І це збиває з пантелику.

Що робити? Сімейні психотерапевти, ґрунтуючись на своєму досвіді роботи з парами, кажуть, що повернення почуття закоханості реально, але на це потрібні час і енергія. Вам доведеться працювати над тим, щоб полюбити знову.

• Пошкодували про свій вибір

Згідно зі статистикою, 57% жінок шкодують про те, що вийшли заміж за свого чоловіка. Сімейні психотерапевти кажуть, що рано чи пізно настає час, коли ви дивитеся на людину поруч з вами й думаєте, що зробили жахливу помилку.

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Що робити? Сприйняти це як поворотний момент у ваших стосунках, зрозуміти, що настав час для серйозної роботи над своїм шлюбом, перестати звинувачувати у всьому свого партнера і взяти більше відповідальності на себе.