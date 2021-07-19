Постійне бажання худнути у підлітка: як батькам вберегти доньку від анорексії

У підлітків часто буває повне невдоволення своєю зовнішністю. Тоді у них з'являється бажання виглядати стрункішими, проте методи досягнення мети можуть призвести до анорексії. Як допомогти підлітку – читайте у матеріалі.

У хворих анорексією тіло втрачає округлість, жирового прошарку майже немає, відсутні менструації, знижується вага. Це все відбувається через цілковиту відмову людини від їжі.

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Аби цьому запобігти, важливо звертати увагу на харчування підлітка. Зазвичай, дівчата намагаються не снідати, пропускають вечерю, не харчуються у школі.

Якщо дитина заявила, що сіла на дієту, то одразу слід поцікавитися, на яку саме, і пояснити, що організму підлітка це шкідливо. При цьому важливо налагодити довірливі стосунки з підлітком, хоч це може бути важко.

Довірливі стосунки з підлітком / Фото Getty Images

Потрібно пояснити, що дієта не зробить фігуру ідеальною. Краще, наприклад, записатися в спортзал. Такі перевтілення їй неодмінно сподобаються.

Крім того, батьків можуть насторожити постійні блювотні рефлекси після кожного прийому їжі.

Які причини схуднення

Дівчатка прагнуть до нав’язаного суспільством ідеалу жіночої фігури. Їм здається, що схуднувши, вони досягнуть його, але виявиться навпаки. Тому важливо, аби батьки з дитинства привчати доньку до того, що людина повинна харчуватися для підтримання життєвої сили, учити її відчувати смак їжі, залучати до кулінарії.

Ще однією причиною невдоволення собою може бути критика з боку чоловічої статі. Першим з них – є батько. Для формування здорової самооцінки дівчинки батько має бути не критиком, а шанувальником. Він не повинен жартувати про нову зовнішність доньки, а навпаки робити компліменти.

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Профілактика анорексії має починатися задовго до прояви перших симптомів. Оскільки вона є наслідком нервового розладу, тому слід усунути всі можливі фактори, що травмують психіку дитини. Зокрема слід відмовитися від примусового годування.