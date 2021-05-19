Батько таємно нагодував доньку-веганку курячими нагетсами: як відреагувала колишня дружина

Мати розлютилася, коли дізналася, що колишній чоловік нагодував їх доньку курячими нагетсами. Крім цього, це викликало переживання у дитини, що матір може її ненавидіти, адже обирає веганське харчування.

Жінка розповіла, що стала веганкою через колишнього чоловіка. Він не хотів вживати продукти тваринного походження, тому контролював харчування дружини. Особливо, коли вона була вагітною.

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Попри напруженість між колишніми партнерами після розлучення, їм вдавалося успішно домовлятися. Проте це змінилося, коли у їх 8-річної доньки виникла істерика після повернення від батька. Матір пригадала, що донька невпинно вимагала у неї курячі нагетси.

Наступного дня дівчинка дуже переживала та була засмучена, адже вважала, що мама може її "ненавидіти".

Їй було прикро, коли вона прокинулася вранці. Донька запитала, чи я її "ненавиджу", бо вона їла м'ясо. Весь шлях до школи я запевняла, що не злюся на неї,

– пригадала матір.

Проте жінка зазначила, що була розлючена на свого колишнього чоловіка. Вона запевнила, що вони мали обговорити таке рішення.

Я зателефонував йому після того, як вона лягла спати. Він сказав мені, що я напружена, а не повідомив, бо я надмірно реагую,

– пригадала розмову з колишнім чоловіком.

Матір зазначила, що почувається розчарованою, тому що батько зробив вибір односторонньо. Крім того, вона завжди намагалася інформувати його щодо всього, що відбувається з їх донькою.

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Багато людей підтримали матір, погоджуючись, що її колишній чоловік повинен був спочатку з нею це обговорити. Проте були й ті, які стверджували, що дитину не потрібно було виховувати веганкою.