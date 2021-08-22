Батько з сином зустрілися через 57 років розлуки: відео емоційної зустрічі

Довгі роки американець Річард Маклірі намагався знайти свого сина Джиммі. Пенсіонер бачив його кілька разів у своєму житті, проте запам'ятав назавжди. Розшукати сина чоловік зміг тільки через 57 років.

У 1964 році мати Джиммі віддала хлопчика на усиновлення відразу ж після того, як він народився. Причин такого рішення батько не називає, проте пригадує, що це було нелегко.

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Річард мріяв знову побачити свого сина. Їх наступна зустріч відбулася у 2021 році. У цьому чоловікові допомогла процедура ДНК-тестування.

Зустріч батька й сина / Фото WPDE

Після всіх очікувань пенсіонер отримав результати, а разом з ним й інформацію, яка вказувала на конкретну людину – його сина.

Джиммі теж намагався знайти свого біологічного батька, використовуючи ДНК. Коли чоловіки отримали контакти один одного, вони нарешті змогли зустрітися.

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Крім того, Джиммі з дружиною та своїм сином залишилися погостювати в будинку Річарда, аби довше поспілкуватися й краще дізнатися про життя одне одного.

Дивіться відео емоційної зустрічі: