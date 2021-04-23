Батько подолав страх літати, аби допомогти сину здійснити мрію стати пілотом: зворушлива історія

Ендрю Ньюсон завжди дуже боявся літати. Коли його син Джейкоб захотів брати уроки польотів, чоловік зрозумів, що літати з ним буде тільки його дружина Андреа.

Батько розповів, що ще до народження Джейкоба, під час вагітності дружини, вони відвідували авіашоу RAF в Воррінгтоні.

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"Ми часто жартували, що наша дитина буде пілотом. Коли Джейкоб народився, ми купили йому маленький костюм для польотів. З того часу він все більше і більше цікавився авіацією", – додав Ендрю.

Батько з сином / Фото justgiving.com

Мати хлопчика Андреа померла від раку грудей, тому Ендрю довелося боротися зі своїм страхом, щоб бути поруч з сином на уроках пілотування. І йому це вдалося.

Джейкоб був такий схвильований, йому дуже сподобався цей досвід. Він був зачарований і загіпнозований тим, що перебував так високо в повітрі,

– розповів Ендрю.

Коли літак піднявся на висоту близько 914 метрів, пілот-інструктор передав управління маленькому Джейкобу. Він дуже хвилювався, але був уважний і обережний.

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Ендрю дуже пишається Джейкобом і вважає, що його мама теж була б горда і щаслива за нього.