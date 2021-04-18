Батьки цілий день погоджувалися на все, що пропонували діти: який результат експерименту – фото

Ханна Симонсон і її чоловік Джеймс подивилися фільм "День "так" виробництва Netflix і захотіли втілити щось схоже у життя. Тому батьки протягом одного дня погоджувалися з усім, що скажуть, запропонують або попросять їх діти. Як минув експеримент – читайте в матеріалі.

День в сім'ї почався з того, що доньки вирішили самостійно обрати батькам одяг. Частина чоловічого гардероба опинилася на мамі, а жіноча – на татові, проте відмовлятися не можна.

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Дівчатам здалося, що образ не дуже завершений, тому варто його доповнити макіяжем. Ханні діти намалювали товсті чорні брови, губи та зробили жінці щось схоже на бороду. Джеймс же відбувся лише червоною помадою і візерунком на обличчі.

Як діти одягнули батьків / Фото Facebook Hannah Simonson

Далі сім'я вирішила поснідати у місці, яке обрали діти, – "МакДональдз". Після їжі вони змусили батьків дуріти на стоянці для машин.

Ханна розповіла, що найнеприємнішою частиною дня став похід до парку. Адже усі відвідувачі поглядали на них та вважали дивакуватими.

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Як результат, родина вирішила, що повторить цей експеримент. Попри збентеження, це було весело і сім'я чудово провела час разом.