Чому батькам варто обмежувати сидіння дітей у телефонах: пояснення психолога

Вплив соціальних мереж – великий і його не можна применшувати. Завдання батьків полягає у тому, щоб побачити й зрозуміти, на яких сайтах дитина сидить.

Про це в інтерв'ю розповіла Яна Баранова – психоаналітикиня, що працює сімейним психологом з 2002 року.

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За її словами, батькам варто не забороняти, а поцікавитись чим дитина живе і що вона дивиться, навіть, у тому TikTok. Батькам бажано обмежувати сидіння дітей у телефонах.

Дітям треба давати свою увагу, займатися і показувати всю широту світу: гуляти в парках, читати разом книги, ходити на тренування,

– повідомила Яна Баранова.

"Коли дитина схильна до челленджів, вона починає закриватися з телефоном під ковдрою, просить не лізти й не дивитися. Вона входить у соцмережі, бо у реальному світі їй важко, її не розуміють і не сприймають", – додала Баранова.

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Вона зазначила, що батьки мають створити таку довірливу атмосферу, щоб їхня дитина хотіла бути з ними у реальності.