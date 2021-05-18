Я миттєво заплакала, – який цінний подарунок кур'єр зробив для незнайомої сім'ї

Коли американка Коледо Вїллер повернулася з роботи, то побачила у себе на подвір'ї несподівану річ – новеньку баскетбольну стійку. Звідки з'явився спортивний інвентар – читайте у матеріалі.

У себе на ґанку жінка знайшла ще баскетбольний м'яч, інструкцію з експлуатації стійки та лист, підписаний чоловіком, який представився, як Обрі.

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"Просто хотів, щоб у вас і вашого сина було краще баскетбольне кільце, разом з яким буде рости він і його друзі. Як чудово, що ви, хлопці, також граєте в баскетбол", – підписав листа Обрі.

Жінка була так зворушена цим посланням, що не змогла стримати емоції.

Я миттєво заплакала,

– зізналася Коледо.

Реакція сина була не менш емоційна, ніж у матері. "Він точно знав, хто такий Обрі. Він заплакав. Само собою, він відразу був готовий піти грати в баскетбол", – повідомила Коледо Вїллер.

Подарунок від кур'єра / Фото GMA

Виявилося, що Обрі – це місцевий кур'єр компанії FedEx. Чоловік часто бачив, як хлопчик Елайджа грає з друзями у баскетбол, використовуючи стару іржаву стійку.

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"Зараз так багато негативу. Це, безумовно, було щось особливе. Це надихає", – додала Коледо Вїллер.

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