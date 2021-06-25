Закінчила школу у 12 років та планує працювати в НАСА: як дівчинка втілюватиме мрію

У США 12-річна Алена Аналі отримала атестат про повну загальну середню освіту. Які плани у дівчини на майбутнє – читайте у матеріалі.

У віці 12 років Алена Аналі збирається вступити до університету штату Арізона, аби отримати подвійну спеціалізацію: одну в області астрономії та планетології, а другу – в області хімії.

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Мета дівчинки – до 16 років стати інженером в НАСА. Саме там вона збирається застосувати свої знання для створення марсоходів. "В момент, коли закінчу коледж, я буду керувати однією з цих космічних машин", – впевнено заявила Алена.



Алена Аналі / Фото Інстаграм

Хоч такі цілі й здаються занадто амбізіцозними, проте мама Алени каже, що її донька мріяла про кар'єру в космічному агентстві, коли була ще зовсім маленькою дівчинкою.

Вона завжди говорила: "Мамо, я буду працювати в НАСА". Потім вона почала говорити: "Я буду наймолодшою ​​темношкірою дівчиною, яка коли-небудь працювала в НАСА",

– пригадала Дафна МакКуартер.

У дитинстві Алена захопилася конструкторськими іграшками LEGO, з яких будувала хитромудрі моделі всього: від Тадж-Махала і замку "Дісней" до марсохода "Аполлон-11" і ракет НАСА.

Одночасно з освоєнням навчальної програми в коледжі дівчинка планує займатися власними проєктами: написанням дитячої книги та створенням подкасту, присвяченого STEM (наука, технології, інженерія та математика). Попри це найбільша мрія Алени стати прикладом для всіх дівчаток, які сумніваються у своїх можливостях і здібностях.

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"Неважливо, скільки вам років і чим ви плануєте займатися. Мрійте, працюйте і ви зможете домогтися всього" , – розповіла Алена.