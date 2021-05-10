Вона просто перестала дихати, – батько розповів, як 8-річний син врятував молодшу сестру

Під час подорожі з батьком 8-річний Джексон Демпсі, побачив, що його 1-річна сестра Леліа вдавилася та почала задихатися. Замість того, щоб панікувати, хлопець попросив батька зупинити авто та врятував маля.

Як тільки тато припаркував автівку, Джексон використав прийом Геймліха, аби допомогти дівчинці.

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Знаходячись позаду дитини, або дорослої людини, слід обхопити її руками навколо талії, надавити на верхню частину живота та зробити різкий поштовх вгору – до 5 разів.



Прийом Геймліха / Фото Marsar

Джексон розповів, що цьому він навчився після того, як подивився передачу на дитячому каналі Nickelodeon. В одному з епізодів цей рятувальний маневр виконував знаменитий рестлер Джон Сіна.

Батько хлопчика Метт був дуже вдячний синові за його кмітливість, спокій та неймовірно пишався ним.

Я не чув її, тому що вона задихалася. Вона не кашляла та не панікувала. Вона просто перестала дихати. Слава Богу, Джексон був там. Не знаю, чи була б Лелія все ще з нами, якби не Джексон,

– повідомив Метт.

Крім того, хлопчик отримав похвалу від самого рестлера Джона Сіна. Він відправив Джексону відеоповідомлення, коли дізнався про його вчинок.

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"Я чув історію про тебе. Вона дійсно зворушила моє серце. Зазвичай, коли трапляються подібні речі, нам важко діяти. Проте ти не вагався і цим врятував життя своїй сестрі. Я хочу подякувати тобі за це, Джексон. Дякую за натхнення. Спасибі від усіх нас", – сказав Джон Сіна.

Дивіться відео: як Джексон врятував сестричку