8-річна дівчинка віддала свій обід безхатьку й цим вчинком знайшла його рідних: відео

Під час обіду з батьком 8-річна Елла вирішила поділитися своєю їжею з літнім безхатьком. Відео із вчинком доньки тато виклав у соціальні мережі, що допомогло знайти рідних дідуся.

Едді Скотт з донькою Еллою їли в одному з ресторанів. Дівчинка сиділа біля вікна та розглядала усе навколо.

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Її увагу привернув безхатько, який перебував на лавці всього в декількох метрах від них. Літній чоловік виглядав неохайно, а поруч з ним стояли брудні сумки.

Елле стало шкода дідуся, тому вона захотіла віддати йому свій обід. Дівчинка взяла тарілку зі стейком і картоплею, вийшла з ресторану і віддала усе безхатьку.

Батько не був проти такого рішення й усе зняв на камеру. Крім того, він похвалив Еллу за її добрий вчинок. Пізніше Едді виклав відео у соціальні мережі та закликав людей бути добрішими.

Елла з татом / Фото Eddie Scott

Завдяки тому, що ролик швидко поширювався, одна жінка впізнала безхатька. Ним виявився її брат Девід. Вона розповіла, що чоловік пішов з дому 6 місяців тому і з того часу вона його не бачила. Девіду 62 роки, він був ветераном, який страждав посттравматичним стресовим розладом.

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Тепер у жінки є надія повернути його додому. І все це завдяки маленькій дівчинці з великим серцем. Едді ж попросив людей написати та повідомити, якщо вони зустрінуть Девіда на вулиці.

Дивіться відео вчинку Елли: