Український день родини: як цікаво та весело відсвяткувати з рідними

Український День родини почали щороку святкувати 8 липня 2012 року. Відповідно Указу Президента України "Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят", який був підписаний 30 грудня 2011 року.

Ідеї для родини

Вечір спогадів

Можна влаштувати особливу сімейну атмосферу. Наприклад, зробити вдома власну фортецю. Для цього потрібно взяти 2 – 3 стільці та наверх закинути декілька ковдр – затишний будиночок готовий.

Цікаво Ідеї для літніх вечорів з дітьми: як цікаво та корисно провести час з малюком

Після цього потрібно взяти м'які подушки, плед, лампу і чай зі смаколиками. Хай кожен поділиться своїми емоціями, спогадами, історіями. Такий вечір дуже зблизить усіх членів сім'ї.

Прогулянка у парку

Якщо у місті є гарний парк, там можна покататися на роликах або велосипедах, отримати заряд адреналіну на атракціонах, постріляти в тирі.



Час у парку / Фото SmartParents

Активні ігри

Вибір величезний. Все залежить від уподобань сім'ї та наявності інвентарю – футбол, настільний теніс, вуличний твіттер.

Турнір з настільних ігор

Влаштуйте вдома турнір з улюбленими настільними іграми. Нехай все буде, як в справжніх змаганнях: призи, медалі, кубки. Це і весело, і допомагає розвитку дітей. Вони вчаться самостійно приймати рішення, вибудовувати план дій, розвивається мислення і пам'ять.



Настільні ігри / Фото Westend61

Домашній кінотеатр

Напевно накопичилося багато фільмів, які ви хотіли б подивитися всі разом. Створіть атмосферу справжнього кінотеатру: закрийте штори, підготуйте попкорн, влаштуйтеся зручніше. Після перегляду можна обговорити кінострічку, нехай кожен поділиться своїми емоціями від побаченого.

Важливо Літній табір: за якими критеріями обирати та як батькам підготувати дитину

Які ще є ідеї: