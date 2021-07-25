72-річний дідусь станцював з онукою: який секретний елемент вразив глядачів – відео
Джерело:InspireMore
Онука, якій 10 років, станцювала чечітку разом зі своїм дідусем. Як їм це вдалося – читайте у матеріалі.
Готуючись до виступу, онука жартома запропонувала дідусеві виступити з нею в парі. Попри те, що чоловіку 72 роки, він, не роздумуючи, погодився.
Цікаво Дідусь отримав листа від 5-річної сусідки: які зворушливі слова написала дівчинка
З розповідей матері, дівчинка знала, що дідусь в молодості дуже любив танцювати, тому і зробила йому таку пропозицію.
Комусь може здасться це божевіллям, але мій дідусь погодився танцювати чечітку. Це просто неймовірно,
– пригадала онука.
Танцювальний дует провів тільки 6 репетицій, проте їх виступ вразив всіх глядачів. Крім цього, наприкінці танцю дідусь зробив сальто, чим викликав захоплені крики присутніх.
Читайте також Дівчина показала фото з батьком на американських гірках: чому з нього почали робити меми
Мама дівчинки опублікувала відео на YouTube, щоб люди могли побачити та надихнутися виступом дідуся з онукою.
Дивіться відео виступу дідуся з онукою: