72-річний дідусь станцював з онукою: який секретний елемент вразив глядачів – відео

Онука, якій 10 років, станцювала чечітку разом зі своїм дідусем. Як їм це вдалося – читайте у матеріалі.

Готуючись до виступу, онука жартома запропонувала дідусеві виступити з нею в парі. Попри те, що чоловіку 72 роки, він, не роздумуючи, погодився.

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З розповідей матері, дівчинка знала, що дідусь в молодості дуже любив танцювати, тому і зробила йому таку пропозицію.

Комусь може здасться це божевіллям, але мій дідусь погодився танцювати чечітку. Це просто неймовірно,

– пригадала онука.

Танцювальний дует провів тільки 6 репетицій, проте їх виступ вразив всіх глядачів. Крім цього, наприкінці танцю дідусь зробив сальто, чим викликав захоплені крики присутніх.

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Мама дівчинки опублікувала відео на YouTube, щоб люди могли побачити та надихнутися виступом дідуся з онукою.

Дивіться відео виступу дідуся з онукою: