5 непростих дитячих питань: як батькам реагувати та відповідати

У житті кожного з батьків настає такий період, коли діти починають задавати дуже "незручні питання", на які не завжди знаєш, як реагувати. Як на них відповідати – читайте у матеріалі.

Чому ви сваритеся

Якщо батьки часто сваряться й дитина це чує, вона може підсвідомо відчувати провину і думати, що це відбуваються через неї.

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В такому випадку потрібно заспокоїти дитину. Наприклад, можна сказати, що іноді люди сваряться, тому що погоджуються одне з одним. Сваритися можуть, як діти, так і дорослі. Проте вони обов'язково миряться.

Кого ви любите більше: мене, брата чи сестру

У певному віці діти можуть почати змагатися між собою, бо хочуть повністю отримувати батьківську любов і увагу. Не потрібно намагатися мотивувати дитину, жартома відповідаючи, що "сестра краще вчитися, тому ми любимо більше".

Важливо, щоб дитина розуміла, вона та її брат чи сестра – різні, тому по різному й проявляється любов. Проте батьки люблять усіх дітей однаково сильно, так само як дитина однаково любить маму і тата.



Дитячі питання / Фото Family Services of Northeast Wisconsin​

Чому вам можна, а мені – ні

Якщо батьки щось забороняють дитині, бо це шкідливо, то треба й самим це не вживати та не робити. Проте важливо, щоб малюк знав, що і дорослі неідеальні й роблять помилки. Наприклад, скажіть: "Це звичка, від якої ми з татом позбавляємося, тому що це шкідливо. Тому не хочемо, щоб ти повторював наші помилки".

У лікаря буде боляче

Перед походом до лікаря поговоріть з малюком і поясніть, що лікування необхідне, аби почувати себе добре. Не потрібно називати дитину боягузом або соромити через страх. Малюка можна попередити, що буде трохи неприємно, проте станеш здоровим і зможеш гуляти з друзями на вулиці. Нагадайте, що ви теж хворіли й були у лікаря, проте нічого поганого з вами не сталося.



Дитячий лікар / Фото Healthline​

Крім того, важливо відвідувати ті медичні установи, де лікарі вміють знаходити підхід до дитини, щоб у неї не виробилася фобія.

А раптом чудовисько вилізе з-під ліжка

Дайте відчути дитині, що ви співпереживаєте її страхам і розумієте. У цій ситуації можна відповісти: "Розкажи мені, як виглядає чудовисько? Ти його бачив? Я чула, що чудовиська бояться магічних заклинань. Давай разом виберемо найкраще, щоб воно злякалося і більше не приходило!".

Також можна подарувати дитині старий пульт від телевізора і сказати, що чудовисько буде зникати, якщо натискати на велику червону кнопку. Пульт буде лежати біля ліжка малюка й він знатиме, що завжди можна ним скористатися.

Як відповідати на дитячі питання

• Відповідайте лаконічно і просто. Дитині потрібно знати тільки про те, про що вона запитала.

• Не придумуйте неправдоподібні історії та не обманюйте. Коли дитина дізнається правду, буде пам'ятати, що ви збрехали.

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• Не смійтеся над наївністю дитини, не відповідайте повчальним тоном. Постарайтеся ставитися до дитячих питань серйозно.

• Іноді діти ставлять питання не просто так. Можливо, дитину турбує страх або хвилювання.