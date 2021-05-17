Якщо не припиниш, я залишу тебе тут, – 5 негативних фраз, які не варто говори, коли дитина плаче

Сльози — найбезпечніший спосіб для дитини прожити та звільнитися від негативних емоцій. Проте інколи вони викликають у батьків нервове напруження. Що не варто говорити, коли дитина плаче, – читайте у матеріалі.

"Припини, інакше…"

Інакше не отримаєш цукерку, не будеш дивитися мультики, підемо додому. Все це вважається маніпулюванням дитячими емоціями. Малюк не може заглушити свої почуття через страх щось втратити.

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"Ти поводишся, як маленький"

Дитина поки дійсно не стала дорослою людиною. Вона ще не вміє себе стримувати. Не варто дорікати дитині за те, ким вона є.

"Ти плачеш через нісенітницю"

Не знецінюйте дитячі переживання. Для дорослих батьків це дійсно може бути дрібниця, проте для маленької людини — це справжня трагедія.



Дитячі емоції / Фото iStock

"Припини негайно! Ти мене соромиш"

Через це у дитини формується зв'язок "сльози – сором". Крім цього, у неї можуть виникнути проблеми з вираженням та проживанням негативних почуттів. Їй буде ніяково показувати свою слабкість та просити про допомогу.

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"Якщо ти зараз не припиниш, я залишу тебе тут"

Це найгірший варіант, адже до сильних почуттів дитини додається ще й страх залишитися без близької людини, без підтримки, без захисту. Малюк відчуває, що його емоції не приймають, тому, щоб тебе не залишили, не можна переживати негативних почуттів.