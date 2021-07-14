Пекельна спека: 5 методів, які допоможуть дитині легше переносити високу температуру повітря

Батькам обов'язково потрібно знати, як допомогти дитині легше перенести спеку. Для цього можна гуляти в парку, а також носити із собою носовичок та просту воду, аби мати змогу протерти дитині обличчя та руки. Які ще є дієві методи – читайте у матеріалі.

• Одяг з натуральних матеріалів

Щоб дитина могла легше перенести спеку, одягайте її у вільний одяг, який складається виключно з натуральних матеріалів. Наприклад, це може бути бавовна і льон. Ці тканини допоможуть шкірі дихати та уникнути теплового удару. Звичайно, обов'язково ще й має бути головний убір, який захистить від агресивних сонячних променів.

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• Взуття

Важливо у якому взутті буде дитина. Нехай це будуть відкриті сандалі спортивного плану, можливо на липучках. Забудьте про кросівки та шкарпетки, а також про закрите взуття, що щільно прилягає до ніжки.

• Напої

Дітям, як і дорослим, у спеку особливо хочеться пити. Адже організм потребує багато рідини, щоб не допустити перегріву. Тому варто давати дитині напої: соки, воду, несолодкі компоти. Батькам потрібно носити їх завжди з собою, коли вирушають на прогулянку. Перед тим удома їх можна трохи охолодити.



Більше пити рідини / Фото True Citrus

• Фрукти

Впоратися зі спекою допоможуть і прохолодні фрукти, наприклад, персики, абрикоси, сливи, нектарини, черешня. Їх бажано тримати у холодильнику. Якщо у дитини здорове горло, можна сміливо давати охолоджені фрукти.

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• Вологе прибирання

Якщо вдома немає кондиціонера, то влітку вікна мають бути завжди відкриті. Через це в будинку накопичується більше пилу, що може подразнювати слизову малюка і провокувати різні захворювання. Аби цього уникнути, варто щодня робити вологе прибирання. Хоча б в тій кімнаті, де грає і спить дитина.