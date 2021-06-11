3-річна дівчинка здивувала батьків результатом IQ-тесту: як отримала бали наближені до Ейнштейна

Даяал Каур здивувала батьків ще у віці 13 місяців, коли навчилася рахувати до 15. Тоді рідні ще не знали, що у 3 роки донька сдасть IQ-тест, результат якого буде майже таким же високим, як у Альберта Ейнштейна.

Батько Даяал повідомив, що донька знала алфавіт вже в 14 місяців, а у 2 роки могла назвати всі планети сонячної системи. Вона регулярно ставила питання, відповіді на які чоловіку та матері дівчинки доводилося шукати в Google.

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"Вона могла стежити за дорослими фільмами, такими як "Марсіянин", і розуміти їх сюжет. Ми завжди розмовляли з Даяал мов з дорослою, не використовуючи дитячий лепет, тому що знали, що вона нас зрозуміє", – додав батько Сарбджіт Сингх.

Я пам'ятаю, що одного разу, коли Даяал було близько 13 місяців, я сказав число "один", а вона відповіла "два", потім я сказав "три", а вона сказала "чотири", і це тривало до "15",

– пригадав Сарбджіт Сингх.

Коли кмітлива дівчинка пішла в ясла, її інтелектуальні здібності помітили не тільки батьки. "Одна з вихователів сказала, що за 15 років роботи вона ще жодного разу не зустрічала таку дитину, як Даяал: не тільки розумну, але ще і товариську, і з почуттям гумору", – пригадав Сарбджіт.



Даяал з батьками / Фото Indozone

У жовтні 2020 року 3-річна Даяал пройшла вступний IQ-тест спільноти Mensa – організації для людей з високим коефіцієнтом інтелекту. Батьки були вражені результатом доньки, адже тепер дівчинка стала членом спільноти найрозумніших людей у світі.

Її IQ становив 142 у віці 3 років. Відомо, що верхній IQ Ейнштейна був 160, але я не знаю, скільки йому було років, коли це вимірювали,

– повідомив Сарбджіт Сингх.

Оцінки 3-річної Даяал:

Розпізнавання букв і слів: Даяал на рівні 5 років і 2 місяців.

Розуміння читання: Дайал має рівень 4 років 8 місяців.

Розуміння математики: Даяал має рівень 5 років і 2 місяці.



Даяал пройшла вступний IQ-тест спільноти Mensa / Фото SWNS

Після вступу в товариство Mensa дівчинці запропонували місце в престижній приватній школі в Еджбастоне з частковою оплатою навчання. Проте, навіть зі зниженою ціною, батьки Даяал не могли відправити її в таку дорогу школу. Тому в 3 роки й 11 місяців дівчинка пішла у звичайну початкову школу.

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Наразі батько намагається перевести доньку в клас для дітей 9 – 10 років, щоб їй було цікаво вчитися. "Ми не наполегливі батьки, ми просто думаємо, що повинні дати Даяал всі можливості для розвитку її інтелекту", – каже Сарбджіт.