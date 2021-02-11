1-річна дівчинка намагалася перехитрити "відеоняню": кумедне відео

Мама двох дівчаток з ніком Emmahore показала в тікток, як зловила однорічну дочку Емілію на маленькій хитрості.

На відео можна побачити, як молода мама, спостерігала за своєю молодшою донькою через "відеоняню" – це монітор, який дозволяє слідкувати за малюком, коли дорослі перебувають в іншій кімнаті.

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Проте замість того, щоб спати, дівчинка сиділа у своєму ліжечку та поливала його молоком із дитячої пляшечки.

"Еміліє, ні!" – вигукнула мати до малечі. Почувши її голос, дівчинка завмерла й не розуміла, що відбувається. Наступної секунди вона дивилася на "відеоняню", а тоді кумедно впала обличчям вперед. Дівчинка аж завмерла, аби більш реально виглядало, що вона насправді спить.

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Користувачі соціальної мережі оцінили талант малечі. Вони зазначили, що з такою акторською грою вона буде переконлива в безлічі ролей. Крім цього, користувачі писали таке: "Вона "відключилася" як персонаж з мультфільму "Історія іграшок", "Майбутній геній кримінального світу", "Вона кмітлива. І буде ставати тільки розумнішою".

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