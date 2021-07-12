Вхопився за палець тата та знайомство з родиною: зворушливі фото новонароджених малюків

Looks Like Film – це спільнота креативних фотографів. Вони представили підбірку кадрів з новонародженими малюками, які зробили професіонали з різних куточків планети.

"Насолоджуйтесь цими приголомшливими фотографіями новонароджених, якими за останні пару тижнів і місяців поділилися талановиті митці спільноти LLF", – повідомили представники Looks Like Film.

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Серед зворушливих світлин можна побачити крихітну ручку недоношеного малюка, який намагається вхопитися за палець свого тата, перше знайомство новонародженого з домашніми улюбленцями батьків чи обійми близнюків.

Кожен з цих кадрів викличе посмішку і позитивні емоції, адже на цих чарівних маленьких людей можна дивитися вічно,

– зазначив один з фотографів.

Відомо, що Looks Like Film створили для того, щоб у фотографів був майданчик для спілкування, де можна ділитися досвідом і показувати результат своєї роботи. Зараз це масштабна спільнота, де збираються професіонали своєї справи.

Дивіться фото новонароджених малюків: