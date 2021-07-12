Знижують самооцінку та називають занадто чутливими: 5 популярних тактик газлайтингу

Газлайтинг – це форма психологічного насильства. Здійснюючи її, людина змушує свою жертву сумніватися в адекватності сприйняття реальності, намагається вивести з рівноваги та пошкодити самооцінку. Усе для того, аби отримати владу і контроль над нею.

Для жорстоких диктаторів, нарцисів та лідерів культів це звична техніка. Через те, що роблять це повільно, жертва не усвідомлює, наскільки їй "промили мізки".

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Вплив цієї форми психологічного насильства може призвести до тривожних розладів, депресії та посттравматичного стресового розладу. Крім цього, може викликати хронічний психологічний стрес, який з часом може завдати шкоди фізичному здоров'ю.

Які тактики використовують газлайтери

Брешуть про речі, які, на вашу думку, є правдою

Люди, які здійснюють газлайтинг, отримують контроль або уникають наслідків своєї поведінки, приховуючи та спотворюючи інформацію. Вони можуть говорити відверту або приховану брехню. Навіть натрапляючи на факти, які суперечать тому, що вони говорять, газлайтери можуть продовжувати повторювати брехню.



Газлайтинг / Фото Bustle

Партнер, який зраджує, може заперечувати зраду навіть після того, як побачите на його телефоні тексти чи фото, які компроментують. Крім того, можуть стверджувати, що "не пам'ятають" того, що вони робили, або що ситуація, про яку говорите, не відбулася.

Звинувачувати в тому, що роблять вони

Газлайтери використовують захист, так звану "проєкцію". Тобто заперечують негативні якості в собі й переносять на іншу людину, навіть якщо цієї риси в неї насправді немає.

У стосунках кривдник може спровокувати гнів у жертви, принижуючи її, висуваючи безпідставні обвинувачення. Коли партнер злиться, він говорить: "Я не ображаю. Це ти кричиш і втрачаєш контроль".

Називати божевільними, емоційно неврівноваженими або занадто чутливими

Газлайтери неодноразово заявляють, що у них немає ніяких проблем, а причина всіх бід – його партнер. Вони ставлять під сумнів психічне здоров'я, звинувачують в надмірній чутливості та реакції, коли намагаєтеся розповісти про те, як вони з вами поводяться. Крім того, можуть сказати друзям і родині, що ви емоційно неврівноважені, щоб позбавити джерел підтримки.

Підривають психіку

Газлайтери отримують контроль над вами, зосереджуючись на недоліках. Якщо розповісте їм про свою невпевненість, вони скористаються цим проти вас. Під виглядом допомоги вони можуть змусити вас засумніватися у власній компетентності.

Вони можуть публічно принижувати вас, висміювати, а потім заявляти, що "тільки жартують". Або будуть робити різкі коментарі про виховання, успішність, компетентність або інтелекті.



Підривають психіку / Фото Getty Images

Газлайтери можуть вмовити купити розкішну річ, а потім розкритикувати звичку витрачати багато грошей. Крім того, можуть сказати, що піклуватися про гроші – це не "ваша справа" або що у них це виходить краще, а тоді взяти фінанси під контроль.

Також можуть погано відгукуватися про вас в родині, при колегах по роботі або при друзях. Звинувачують в тому, що ви – погані батько або мати перед дітьми.

Заперечити та відволікти

Коли говорите газлайтерам про їх поведінку, вони часто змінюють тему або йдуть в контратаку, кажучи, що це все ваша вина. Можуть сказати, що ви змусили їх діяти так, тому що ви їх дратували.

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Газлайтери можуть легко переорієнтувати розмову на ваші недоліки. Вони можуть суперечити всьому, що ви сказали, і підбирати факти, щоб підтримати свою точку зору і спростувати вашу. Улюблена маніпуляція газлайтерів – зосередитися на тоні голосу або словах, які ви використовуєте, а не на фактах. Вони можуть звинуватити вас у "гніві" або "негативі".