Жінка зняла ролик своїх справ за день, аби пояснити чоловіку складність материнства: відео

Люди часто не сприймають материнство, як роботу, оскільки це не приносить грошей. Крім цього, вони впевнені, що жінки тільки сидять вдома та не роблять нічого важливого.

Користувачка тікток вирішила поділитися своїм материнським днем. Відео, яке зробила жінка, швидко поширилося у соціальних мережах й набрало понад 10,7 мільйона ​​переглядів.

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На початку ролику вона пояснила, що її чоловік вважає, наче вона нічого не робить цілий день, поки він працює. Тому жінка вирішила познімати свій материнський день, аби довести, що це також нелегка праця.

У відео вона показала, як постійно приділяє свою увагу 2 маленьким дітям, а коли є вільна хвилинка, то чистить, миє та прибирає.

Крім того, зазначила, що ввечері зазвичай питає у чоловіка, що йому приготувати, коли він прийде з роботи. Проте цього разу жінка вирішила приділити час собі.

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Наприкінці ролику вона висловила своє розчарування чоловіками, які не цінують своїх жінок за все, що вони роблять.

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