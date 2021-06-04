Жінка стала сурогатною матір'ю для сестри-близнючки: що вплинуло на її рішення

Близнюки Емі Фуджіті та Кортні Ессенпрейс робили все разом протягом багатьох років: ходили в той самий коледж, займалися улюбленими видами софтболу та баскетболу, брали щоранку каву. Тепер Кортні стала сурогатною матір'ю для Емі і виношує її довгоочікувану дитину.

Емі довго намагалася завагітніти, навіть пробувала ЕКЗ (запліднення поза організмом). Проте все закінчувалося погано.

До теми Сурогатна мати не змогла віддати дитину після народження: що завадило жінці

Одного разу в Емі та її чоловіка з'явилася надія на народження дитини, але у жінки стався викидень.

Багато ембріонів не проходили генетичне тестування, яке подружжя зробило, щоб не передати дитині спадкове захворювання – синдром Аксенфельда-Рігера. Ця хвороба стала причиною розвитку у сестер глаукоми в ранньому віці, а також серцевих аномалій

Було так багато можливостей, але весь час щось йшло не так. Це було розчарування за розчаруванням,

– пригадала Емі.

На початку лютого Кортні запропонувала стати сурогатною матір'ю. До того, як прийняти таке рішення, жінка тричі вагітніла за допомогою ЕКЗ і народила двох дітей.

Кортні та Емі / Фото Roger Kisby

Зараз вагітність у Кортні проходить добре, попри напади ранкового нездужання в перші кілька тижнів. Жінка дуже спокійно ставиться до того, що виношує дитину не для себе, а для своєї сестри.

Цікаво Гучний вибух і тріщини в фундаменті: батьки влаштували вечірку щодо розкриття статі дитини

"Коли я говорю "Ми вагітні", я завжди маю на увазі себе, свого чоловіка і мою сестру", – зазначила Емі. Довгоочікувана дівчинка повинна з'явитися на світ у жовтні 2021 року.