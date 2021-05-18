Жадібність та негатив: що не можна забороняти дітям

Намагаючись зробити для своїх дітей все найкраще, батьки можуть інколи перейти межу. Що не можна забороняти малюкам – читайте у матеріалі.

Бути самостійним

На початку батьки можуть радіти моментам, коли малюк починає казати: "Я сам!".

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Проте з часом піддаються бажанню зробити все замість своєї дитини, наприклад, застелити ліжко, взутися або дізнатися шкільні завдання. Такими діями батьки вирощують собі проблему на майбутнє.

Самостійність дитини / Фото The American Cleaning Institute

"Батькам потрібно навчиться щиро вірити у своє чадо, хвалити за успіхи, спроби і захоплюватися ним на людях. Тим самим батьки будуть мотивувати дитину на подальший правильний вибір", – пояснив дитячий психолог Антон Вдовиченко.

Бути жадібним

Якщо дорослого попросити позичити якійсь незнайомій людині на вулиці свій смартфон, одяг або дати покататися на новій машині, чи буде він дуже щасливим? Зате дітей чомусь батьки часто змушують ділитися, стверджуючи: "Не будь жадібним! Треба ділитися!".

Дитина має повне право розпоряджатися своїми речами, тому не треба соромити її й називати жаднюгою. Але добровільний акт дитини й чесний обмін іграшками вітаються,

– розповів Антон Вдовиченко.

Виявляти негатив

Вважається, що проявляти свої негативні емоції — це не добре. А ще гірше — тримати весь цей негатив в собі. Так що не треба забороняти дитині інколи бути "маленькою злюкою".



Виявляти емоції / Фото Babyology

"Адже ми, дорослі, і самі досить часто переживаємо негативні відчуття — жадібність, злість, заздрість. Але чомусь нервуємо, коли бачимо прояви негативних емоцій у своїй дитині. Твоє чадо має повне право на "погану сторону", тим більше що сила волі в юному віці ще не до кінця сформована", – розповів дитячий психолог Вдовиченко.

Виявляти свої інтереси та схильності

Іноді батьки, не розуміючи цього, власними руками вбивають віру дитини у свої здібності та таланти.

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"Дитину в її захопленнях однозначно потрібно підбадьорювати, хвалити за проявлений інтерес, захопленість, бажання навчитися чомусь новому. Навіть якщо дитина незабаром охолоне до обраного заняття, у неї залишиться цікавий досвід і впевненість у підтримці і розумінні батьків", – додав Вдовиченко.