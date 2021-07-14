Збільшення справ на 66%: яку відповідальність несуть батьки за порушення неповнолітніх дітей

Поліція відкрила 10 358 проваджень за статтею про невиконання батьківського обов'язку щодо виховання дітей, починаючи з травня 2020 року по травень 2021 років. Найбільше звернень виявилося у березні 2021 року – 1237 справ.

Згідно з даними Опендатабот, у травні 2020 року Ювенальна поліція відкрила 556 справ за неналежне виховання дітей, а вже за рік, у травні 2021 року, кількість справ збільшилась до 925 — тобто на 66%.

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Автори аналізу зазначили, що більша частина справ стосується саме правопорушень, які були скоєні дітьми. У топі крадіжки – 46,2% та паління тютюнових виробів у заборонених місцях – 20%. Такі справи відкриваються проти батьків, які або не приділяли належної уваги вихованню дітей, або "недогледіли" за дитиною. Серед неповнолітніх найбільшими правопорушниками є діти від 14 до 16 років.

Яку відповідальність несуть батьки до повноліття дитини:

• Перше порушення — попередження або накладення штрафу від 850 – 1700 гривень (від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

• Повторне правопорушення протягом року — від 1700 до 5100 гривень (від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

• Правопорушення, що вчинили неповнолітні у віці від 14 до 16 років. Батьки мають сплатити штраф 1700 – 5100 гривень (це від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

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• Правопорушення дитини у сфері Кримінального кодексу, проте сам порушник не досяг віку кримінальної відповідальності. Тоді батьки мають сплатити штраф від 1700 – 5100 гривень (від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).