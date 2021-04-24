Не знали одна про одну: завдяки ДНК-тесту сестри-близнючки вперше за 36 років зустрілися

Сестри-близнючки Моллі Сінерт і Емілі Бушнелл народилися в Південній Кореї, проте з невідомих причин були розлучені при народженні та віддані в різні американські сім'ї. Роками сестри нічого не знали одна про одну, поки не зробили тест ДНК.

Коли жінки отримали результати тесту, вони були здивовані не тільки тим, що виявилися близнючками, а ще й тим, що обидві опинилися за тисячі кілометрів від Південної Кореї в США.

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Моллі удочерила єврейська сім'я із Флориди, а Емілі єврейська сім'я з Пенсільванії.

Емілі дізналася про свою сестру завдяки 11-річній дочці Ізабель, якій було цікаво походження матері.

Я хотіла зробити тест ДНК, тому що знала, що маму вдочерили. Я хотіла дізнатися що-небудь про її біологічну сім'ю,

– сказала Ізабель.

Жінка не хотіла робити тест сама, тому це зробила Ізабель. Майже в той самий час Моллі також вирішила зробити ДНК-тестування. Саме тому вона та донька Емілі отримала результати приблизно в однаковий час.

"Спочатку я побачила в результаті тесту близького родича і була здивована. Там було сказано: "У вас 49,96% загальної ДНК з цією людиною. Ми припускаємо, що вона ваша дочка". Я подумала, що це явно помилка, тому що у мене ніколи не було пологів, і у мене немає дітей", – пригадала Моллі.

Сестри та Ізабель / Фото LinkedIn

Пізніше Моллі з'ясувала, що близький родич з результатів тесту – це донька її сестри-близнюка.

У моєму серці ніби відразу ж заповнилася діра. Хоча у мене є сім'я, яка дуже любить мене, проте завжди було деяке почуття роз'єднаності. Коли я дізналася, що у мене є сестра-близнючка, все стало зрозуміло,

– розповіла Моллі.

Нещодавно сестри вперше зустрілися і разом відсвяткували свій 36 день народження. Вони довго розмовляли, обмінювалися фотографіями й розповідями про своє життя.

Обидві були вражені, коли побачили, що у них були схожі кішки, а також однакові сукні та зачіски на випускному.



Сестри на випускному / Фото GMA

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"Це був найщасливіший момент у моєму житті. Шкода, що в мене забрали 36 років життя з моєю сестрою. Але водночас я дуже вдячна за те, що ми зустрілися і схвильована тим, що чекає попереду", – зазначила Емілі.

Дивіться відео зустрічі сестер: