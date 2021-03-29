Залежність, зниження уваги і погіршення поведінки: чому нудьга корисніша для дітей, ніж смартфон

Занадто багато екранного часу збільшує ризик виникнення поведінкових проблем у дітей. Про це повідомив американський лікар-психіатр Макс Пембертон.

Часто батьки використовують планшет або телефон, аби заспокоїти чи відволікти дитини. Це зручно, але, на думку психіатра, абсолютно безвідповідально.

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"Ми стерилізуємо пляшечки, стежимо за здоровим харчуванням дитини, не дозволяємо їй колупатися в бруді або бігати по калюжах. Проте при цьому ігноруємо залежність від гаджетів і навіть самі їй сприяємо", – додав Пембертон.



Батьки самі сприяють залежності до гаджетів / Фото Executech​

За його словами, зниження рівня уваги та труднощі поведінки у дітей виникли з розвитком технологій. Сьогодні їм важко сконцентруватися, якщо інформації більше, ніж в пості в Інстаграм.

Для мене не дивно, що рівень уваги та труднощі з дитячою поведінкою стрімко зростають відповідно до зростання технологій. Це має цілком логічний сенс: якщо дитячий мозок бомбардують стимуляторами годинами поспіль, чи не дивно, що у нас є рекордні рівні розладів уваги та проблем зі сном,

– пояснив Макс Пембертон.

Згідно із дослідженням, яке провели серед 5 тисяч британських батьків, три чверті сказали, що їх дитина проводить з телефоном, планшетом або комп'ютером 9 годин на день. Це майже вдвічі більше, ніж до спалаху COVID-19.

Дослідження також продемонструвало, що діти, які молодші 5 років, в середньому проводять біля екрана телефону понад 4 години на день. "Уявіть, як це впливає на їх мозок? Діти втрачають життєво важливий реальний, а не віртуальний соціальний контакт", – переконаний Пембертон.

Але що ще гірше – діти абсолютно не можуть терпіти нудьгу. Вони постійно потребують розважальних відео або ігор, які не вимагають тривалої концентрації.



Не вміють терпіти нудьгу / Фото Pinterest​

Навчитися розслаблятися і сповільнюватися, просто спостерігати за світом – життєво важливі навички. Проте сучасне покоління виховують так, що вони нічого з цього не вміють. Діти звикають, що усі речі цікаві й привертають увагу, коли реальність рідко така.

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"Варто задуматися і почати обмежувати час, який дитина проводить з гаджетами. Спочатку маляті буде важко, але тільки так він навчаться справлятися з нудьгою. Це допоможе розвинути уяву і креативні навички, а також він навчиться розслаблятися і стане поводити себе спокійніше. Повірте, в майбутньому він вам за це подякує", – підсумував Макс Пембертон.