Під час весільної фотосесії на закоханих з літака вилили 900 літрів води: відео

Пара з Бразилії обрала незвичайну ідею для весільної фотосесії. Аби втілити її у життя, Прісціла та її наречений Аліссон запросили фотографа Веллінтона Барбоса.

Під час фотосесії закохані зняли відео, де видно як пролітає невеликий літальний апарат над нареченим і нареченою. Згодом він випустив на пару 900 літрів води.

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Декілька секунд закоханих навіть не було видно, проте одразу після цього серед дрібних крапель над Прісцілою та Аліссоном виникла веселка. Коли літак відлетів, промокла пара схвильовано раділа незвичному досвіду.

"Кожна робота – це нова можливість зробити щось особливе. Якщо у пари є мрія, вона також стає моєю. Я не знаю, як це робити інакше", – прокоментував зйомку фотограф Веллінтон Барбоса.

Дивіться кадри з фотосесії наречених:

Згодом фотограф повторив ідею для пари, яка ефектно розкрила рідним і друзям стать майбутньої дитини. Під час фотосесії пара стояла посеред поля, а літак випускав клуби синього диму.

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Дивіться відео з фотосесії: