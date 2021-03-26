Закохані випадково зробили одне одному пропозицію: відео та фото зі зворушливою реакцією

Канадський фотограф Міранда Андерсон у соціальних мережах розповіла про найромантичнішу фотосесію, яку їй коли-небудь доводилося знімати.

Дівчина, яку звати Саві, попросила зробити романтичні фото для неї та її хлопця Шарата. При цьому вона зізналася, що збирається йому освідчитися.

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Відомо, що пара зустрічалася понад 2,5 роки. Проте через пандемію COVID-19, останніх 6 місяців вони не могли бути разом. Через це Саві повідомила Шарату, що хоче організувати фотосесію на честь їхнього довгоочікуваного возз’єднання.

За кілька днів до фотосесії Шарат також розповів фотографу Міранді, що планує зробити пропозицію коханій Саві. "Я була шокована. Пам'ятаю, що у мене просто щелепа від цього відвисла. Я буквально втратила дар мови приблизно хвилин на 20. Вони збиралися зробити одне одному пропозицію", — пригадала Міранда Андерсон.

Дивіться фото, які зробила Міранда Андерсон:

Під час фотосесії Міранда попросила обох закоханих стати спинами одне до одного і розвернутися на рахунок три. Саме тоді обоє одночасно дістали обручки та стали на коліна.

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"Це було так незвично. Я навіть поплакала за камерою, коли вони зробили пропозицію одночасно. І я не перестаючи знімала, щоб не пропустити ні секунди", — додала Андерсон.

Дивіться відео: як закохані одночасно зробили пропозицію одне одному