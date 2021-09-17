Зачіски для дівчаток: варіанти на кожен день

Догляд за примхливим дитячим волоссям вимагає особливого підходу. Мами дівчаток часто стикаються з проблемою вибору повсякденної або святкової зачіски, з якою дитині буде зручно і красиво. Важливим фактором є простота, адже вранці перед школою або дитячим садом не можна гаяти жодної хвилини.

Ми пропонуємо вам зачіски для дівчаток на будь-яку довжину волосся на кожен день, а також оригінальні варіанти для свят і фотосесій. Обов'язково враховуйте думку дитини та не бійтеся експериментувати. Допоможіть своїй доньці стати справжньою маленькою модницею.

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Зачіски на кожен день

Повсякденні зачіски повинні бути простими та зручними. Але це не означає, що дівчинка повинна щодня ходити з нудним пучком або звичайною кіскою. Ознайомтеся з різними видами зачісок для довгого і короткого волосся, які будуть виглядати доречно в школі та на ігровому майданчику.

На довге волосся

Довге волосся доньки може стати справжньою проблемою для мами, яка не вміє з ним справлятися. Перш ніж приступати до створення зачіски, важливо правильно розчесати локони. Робити це потрібно, починаючи з кінчиків, і обережно прочісувати у напрямку до коріння. Після того як волосся розплуталися і стали слухняними, оберіть один із варіантів запропонованих нижче.

Коси. Коси вважаються універсальною і практичною зачіскою. Існує безліч різновидів кіс, тому помилково думати, що такий варіант зачіски некрасивий або нецікавий. Якщо стандартна косичка вам і вашій дитині набридла, то поекспериментуйте з наступними видами цієї зачіски: з чотирьох пасм, французька коса, перевернута коса, "риб'ячий хвіст", колосок, голландська коса. З детальною технікою можна ознайомитися у будь-якому відео в Інтернеті. Трохи потренувавшись, ви зможете швидко заплести доньці цікаву косу.

Хвостики. Зав'язати хвостик можна різними способами. Замість звичайного кінського хвоста на потилиці спробуйте зробити бічний проділ і зав'язати волосся на одній зі сторін. Протилежний від нього бік можна прикрасити яскравими шпильками або іншими аксесуарами. Оригінальний варіант – кілька хвостиків, які переходять один в інший. Ще одна класична, але не менш цікава зачіска – два високих хвости з бантами або красиво зав'язаними стрічками.

Пучки. Особливо актуальний цей вид зачіски в жарку пору року, коли довгі розпущені локони будуть сильно заважати дитині. Пучки можуть бути гладкими або сплетеними з кіс. Можна чергувати низький і високий пучок, а також прикрашати їх красивими гумками, сіточками та шпильками.

Будь-яка повсякденна зачіска може заграти по-новому, якщо ви будете використовувати спеціальні аксесуари. Купіть пишні бантики, стрічки яскравих забарвлень, цікаві шпильки, крабики. Якщо у дівчинки є чубчик, то також не завадить обзавестися декількома обручами, щоб внести різноманітність, і обережно зачесати волосся назад.

На коротке волосся

Короткі стрижки іноді доставляють мамі стільки ж клопоту, як і довгі локони. Основні повсякденні зачіски на коротке волосся:

Хвостики. Невеликі завзяті хвостики виглядають особливо мило в дитячому віці. Сміливо робіть кілька хвостиків по всій голові та зав'язуйте їх яскравими гумками. Таким чином дитині не буде заважати волосся, але при цьому зачіска має гарний та оригінальний вигляд.

Плетіння. Повноцінну косу на коротке волосся заплести не можна. Але можна зробити різні види колосків, які будуть переходити в короткі хвости. Використовуйте будь-які види плетіння, але звертайте увагу, щоб воно не стягувало шкіру і не провокувало дискомфорт у дитини.

Обручі та заколочки. Якщо волосся у дитини дуже коротке, то прибрати його від обличчя та внести різноманітність в образ допоможуть аксесуари. Купуйте зручні обручі і яскраві шпильки, за допомогою яких зможете укладати неслухняні короткі локони як завгодно. Незаперечною перевагою цього варіанту є простота і швидкість. Створити порядок на голові можна буквально за пару хвилин.

За коротким волоссям потрібно доглядати дуже ретельно, як і за довгими. Розчісуйте локони обережно, при необхідності використовуйте бальзами, кондиціонери або спреї для гладкості волосся.

Святкові зачіски

Зачіски для свят вимагають більшої винахідливості й, як наслідок, більшої кількості часу. Якщо ви хочете, щоб дівчинка виглядала на урочистому заході, як маленька принцеса, то не шкодуйте часу на створення оригінальної зачіски.

Найпопулярнішими варіантами для свят вважаються:

Накручені локони. Накрутіть волосся плойкою або на бігуді. Форма і діаметр локонів можуть бути найрізноманітнішими. Особливо ефектно така зачіска буде виглядати на довгому волоссі.

Плетіння. За допомогою різних видів кіс можна створити справжній витвір мистецтва. Сплетене волосся прикрасьте цікавими аксесуарами, які будуть доповнювати наряд дівчинки.

Витончені пучки. Святкові пучки створюються об'ємними, з комбінацією декількох видів кіс і різними прикрасами. Класичний гладкий пучок можна прикрасити живими або штучними квітами, що зробить образ особливо ніжним.

Для святкових зачісок дуже важливі правильні аксесуари. Блискітки, штучні коси, вінки, стрічки, шпильки – все це можна використовувати для створення свого шедевра. Часто святкові зачіски вимагають використання спеціальних фіксуючих засобів. Обирайте якісну продукцію, яка не зашкодить тендітному дитячому волоссю. Зробити святкову зачіску можна самостійно або звернутися до професіоналів, які швидко втілять у життя будь-які ваші ідеї.