Мы предлагаем вам прически для девочек на любую длину волос на каждый день, а также оригинальные варианты для праздников и фотосессий. Обязательно учитывайте мнение ребенка и не бойтесь экспериментировать. Помогите своей дочурке стать настоящей маленькой модницей.

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Прически на каждый день

Повседневные прически должны быть простыми и удобными. Но это не значит, что девочка должна каждый день ходить со скучным пучком или обычной косичкой. Ознакомьтесь с разными видами причесок для длинных и коротких волос, которые будут смотреться уместно в школе и на игровой площадке.

На длинные волосы

Длинные волосы дочки могут стать настоящей проблемой для мамы, которая не умеет с ними справляться. Прежде чем приступать к созданию прически, важно правильно расчесать локоны. Делать это нужно, начиная с кончиков, и аккуратно прочесывать по направлению к корням. После того как волосы распутались и стали послушными, выберите один из вариантов предложенных ниже.

Косы. Косы считаются универсальной и практичной прической. Существует множество разновидностей кос, поэтому ошибочно думать, что такой вариант прически не красивый или не интересный. Если стандартная косичка вам и вашему ребенку надоела, то поэкспериментируйте со следующими видами этой прически: из четырех прядей, французская коса, перевернутая коса, "рыбий хвост", колосок, голландская коса. С подробной техникой можно ознакомиться в любом видео в Интернете. Немного потренировавшись, вы сможете быстро заплести дочке интересную косу.

Хвосты. Завязать хвостик можно самыми разными способами. Вместо обычного конского хвоста на затылке попробуйте сделать боковой пробор и завязать волосы на одну из сторон. Противоположную от него сторону можно украсить яркими заколками или другими аксессуарами. Оригинальный вариант – несколько хвостиков, которые переходят друг в друга. Еще одна классическая, но не менее интересная прическа – два высоких хвоста с бантами или красиво завязанными ленточками.

Пучки. Особенно актуальный этот вид прически в жаркое время года, когда длинные распущенные локоны будут сильно мешать ребенку. Пучки могут быть гладкими или сплетенными из кос. Можно чередовать низкий и высокий пучок, а также украшать их красивыми резинками, сеточками и заколками.

Любая повседневная прическа может заиграть по-новому, если вы будете использовать специальные аксессуары. Купите пышные бантики, ленты ярких расцветок, интересные заколки, крабики. Если у девочки есть челка, то также не помешает обзавестись несколькими обручами, чтобы внести разнообразие, и аккуратно зачесать волосы назад.

На короткие волосы

Короткие стрижки иногда доставляют маме столько же хлопот, как и длинные локоны. Основные повседневные прически на короткие волосы:

Хвостики. Небольшие задорные хвостики смотрятся особенно мило в детском возрасте. Смело делайте несколько хвостиков по всей голове и завязывайте их яркими резинками. Таким образом ребенку не будут мешать волосы, но при этом прическа будет аккуратной и оригинальной.

Плетение. Полноценную косу на короткие волосы заплести нельзя. Но можно сделать разные виды колосков, которые будут переходить в короткие хвосты. Используйте любые виды плетения, но обращайте внимание, чтобы оно не стягивало кожу и не провоцировало дискомфорт у малышки.

Обручи и заколочки. Если волосы у ребенка очень короткие, то убрать их от лица и внести разнообразие в образ помогут аксессуары. Купите удобные обручи и яркие заколки, с помощью которых сможете укладывать непослушные короткие локоны как угодно. Неоспоримым преимуществом этого варианта является простота и скорость. Создать порядок на голове можно буквально за пару минут.

За короткими волосами нужно ухаживать также тщательно, как и за длинными. Расчесывайте локоны аккуратно, при необходимости используйте бальзамы, кондиционеры или спреи для гладкости волос.

Праздничные прически

Прически для праздников требуют большей изобретательности и, как следствие, большего количества времени. Если вы хотите, чтобы девочка выглядела на торжественном мероприятии, как маленькая принцесса, то не пожалейте времени на создание оригинальной прически.

Самыми популярными вариантами для праздников считаются:

Накрученные локоны. Накрутите волосы плойкой или на бигуди. Форма и диаметр локонов могут быть самыми разнообразными. Особенно эффектно такая прическа будет смотреться на длинных волосах.

Плетение. С помощью разных видов кос можно создать настоящее произведение искусства. Сплетенные волосы украсьте интересными аксессуарами, которые будут дополнять наряд девочки.

Изящные пучки. Праздничные пучки создаются объемными, с комбинацией нескольких видов кос и разными украшениями. Классический гладкий пучок можно украсить живыми или искусственными цветами, что сделает образ особенно нежным.

Для праздничных причесок очень важны правильные аксессуары. Блестки, искусственные косы, венки, ленты, заколки – все это можно использовать для создания своего шедевра. Часто праздничные укладки требуют использования специальных фиксирующих средств. Выбирайте качественную продукцию, которая не повредит хрупкие детские волосы. Сделать праздничную прическу можно самостоятельно или обратиться к профессионалам, которые быстро воплотят в жизнь любые ваши идеи.