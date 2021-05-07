Які звички батьків негативно впливають на дитину: 4 небезпечні дії

Звички батьків можуть негативно позначатися на житті дитини. Мамі та татові важливо усвідомлювати свої слова та дії, тому що дитина буде наслідувати їх приклад.

Завжди готові прийти на допомогу

Багато батьків надмірно опікають своїх дітей. Як результат, діти не можуть розвинути всі необхідні життєві навички, тому що рідні завжди перебувають поруч.

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Мама та тато повинні зрозуміти, що дитині все ж доведеться самостійно боротися з суворими реаліями життя. Маленькі труднощі – це можливість отримати в цьому досвід та навчитися взаємодіяти з навколишнім світом.

Батькам важливо не кидатися в крайнощі, а намагатися мислити раціонально. Відмова від надмірної опіки не означає, що тепер ви ніколи не повинні допомагати дитині. Варто дозволити дитині самій упоратися з ситуацією. При цьому завдання батьків – спостерігати й давати корисні поради, якщо це дійсно потрібно.



Давати корисні поради / Фото YoungMinds

Оберігають дитину від найменших ризиків

Виправданий ризик дає дитині досвід і робить її стресостійкою. Психологи стверджують, що для дітей дуже важливо йти на невеликий ризик і виходити за межі своєї зони комфорту поступово – їхня психіка поки ще занадто вразлива для емоційних перевантажень.

Мало кому подобаються розбещені дівчата й невпевнені в собі хлопці. Вони найчастіше живуть обмеженим життям і не можуть досягти бажаних результатів.

Матеріально винагороджують дитину

Багато батьків намагаються купити дітям усе, що вони хочуть, аби мотивувати їх краще вчитися чи бути більш активними. Якщо дитина почне асоціювати успішність у школі й гарну поведінку з матеріальною винагородою, мамі чи татові доведеться купувати їй щось кожного разу, коли вони захочуть, щоб вона діяла відповідним чином.

Інакше дитина втратить мотивацію й бажання досягти успіху в чому-небудь. Щоб не потрапити в таку пастку, батьки повинні постаратися знайти інші способи заохочення дитини.



Способи заохочення / Фото Common Sense Media​

Забороняють дитині жити вільно

Часто мама та тато думають, що тільки вони знають, що потрібно їхнім дітям. Вони не зважають на точку зору дитини, не вірять у її можливості. Такий підхід призводить до того, що дитина швидко розчаровується й починає діяти на власний розсуд. Нікому не подобається, коли до нього ставляться з неповагою.

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Діти виростають дуже швидко. Вони починають утілювати в життя те, що їм забороняли батьки. Усе, що можете зробити в такому випадку – домовитися. Крім цього, бажання батьків нав'язати свою думку дитині може негативно вплинути на її самооцінку.