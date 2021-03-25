Які батьківські настанови не повинна виконувати дитина: неочікувана підбірка

Батькам потрібно пам'ятати, що дитина це особистість, а не іграшка чи боржник, який щось повинен віддати. Є речі, які малюк зовсім не зобов'язаний робити.

Не має відповідати очікуванням

Батьки хотіли виростити математика, але дитина захопилася живописом. Дорослим варто не забувати, що у них росте окрема особистість зі своїми бажаннями та здібностями, Тому варто дозволити дитині бути тим, ким вона хоче.

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Не зобов'язана бути відвертою

Батьки можуть збудувати хороші стосунки зі своєю дитиною і її відвертість може стати вдячністю за гарне ставлення. Проте все це повинно бути за бажанням дитини. Батьки не можуть і не повинні змушувати бути відвертим.



Розмова з батьками / Фото HuffPost​

Не має слухати тільки з принципу, хто старший

Дорослі бувають різними. Батьки самі мають бути зацікавленими в тому, щоб розповісти про це дитині, поки вона не зіштовхнулася з недоброчесними старшими людьми.

Не має відповідати вимогам

Є якась дівчинка в класі, яка вчиться краще вашої доньки? Будь-хто може зробити колесо, а ваша дитина не може? Нічого страшного в цьому немає, не сійте в дитині комплекси. Вона не повинна бути такою, як усі. У неї можуть бути свої унікальні здібності.



Свої унікальні здібності / Фото Kidadl​

Не має ділитися, якщо не хоче

У дитини має бути бажання поділитися іграшкою або смаколиками з іншими дітьми чи дорослими. Якщо його поки немає, нічого страшного. Не змушуйте ділитися, інакше у дитини так і не сформується бажання ділитися і допомагати.

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Не має ламати свій характер

Дитина вже має закладений характер, який залежить від багатьох факторі. Батьки можуть згладжувати кути й намагатися виховати в дитини хороші якості, але не повинні ламати її характер. Запальні та емоційні залишаться такими, це не означає, що вони в чомусь гірше за тих, хто тихий. Й навпаки.