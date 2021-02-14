Як відбувалося весілля під водою Індійського океану: відео з церемонії

Пара з Індії вирішила не обмінюватися клятвами, стоячи біля вівтаря. Замість цього закохані провели церемонію під водою Індійського океану.

Дайвер Чіннадурай і його наречена Света занурилися на глибину в 18 метрів в оточенні досвідчених інструкторів.

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Спочатку наречена не хотіла втілювати цю ідею, проте батьки її майбутнього чоловіка змогли переконати. "Після кількох тренувань в басейні та уроків дайвінгу я вже була досить впевнена в тому, що зможу пірнути. Я вперше опинилася на дні океану, повз мене пропливали риби. Це був досвід, який я ніколи не забуду", - додала Света.

Це була традиційна церемонія, просто проводилася вона під водою. Ми пірнули, обмінялися весільними вінками,

– пригадав Чіннадурай.

Під водою був присутній і брахман – індійський священник. Проте молоді люди не розповіли, чи зміг він зачитати традиційні для вінчання молитви та заспівати священні мантри.

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Тепер Чіннадурай і Света – перша в Індії пара, яка обвінчалася під водою. Закоханим залишилося тільки укласти свій шлюб на землі, а саме в суді, де в Індії молодята отримують сертифікат.

Дивіться відео з весілля під водою: