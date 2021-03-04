Як суспільство тисне на сучасних батьків: найбільш поширені проблеми

Батьки в усьому світі постійно зустрічаються з однаковими щоденними викликами. Дослідження The Parenting Index, яке представила компанія Nestlé, пояснило, що найбільше турбує молоду сім'ю.

Для отримання результатів дослідники опитали понад 8 тисяч батьків з дітьми до 1 року у 16 країнах світу. Це дозволило проаналізувати потреби та досвід батьків.

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Згідно із відповідями учасників дослідження, одним з найбільш поширених є тиск на батьків – 23%. Він може мати довготривалий вплив на стан молодих батьків і виявлятися в різних формах.

Виявилося, що батьки відчувають соціальне засудження, коли це стосується виховання дітей. Сьогодні найбільшим його джерелом є соціальні мережі.



Батьки та діти / Фото Freepik​

Крім того, батьки повідомили, що відчувають себе ізольованими й самотніми з дитиною на руках. А також відчувають провину і невідповідність реального досвіду батьківства з очікуваннями.

Серед інших важливих чинників батьки відзначили фінансову стабільність сім'ї – 17%, можливість поєднувати виховання дітей з роботою – 16%, а також стереотип про те, що діти бувають "зручні" і "проблемні". Іншими важливими факторами є здоров'я і добробут сім'ї, підтримка оточення, спільне виховання та впевненість в собі.

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Тиск у різних країнах

Згідно із дослідженням, ідеального місця для виховання дітей не існує. Зі складнощами батьківства стикаються навіть країни, які займають лідируючі позиції в рейтингу, а це Швеція, Чилі та Німеччина.

Тиск на батьків, хоча і відчувається в усьому світі, особливо актуальний на Філіппінах, в Саудівській Аравії й Бразилії. А найнижчий його рівень відзначений у Швеції, Німеччині та Ізраїлі.