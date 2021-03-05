Як розвивати мовлення дитини з народження: практичні поради

Збагачуючи словниковий запас, дитина вчиться бути комунікабельною, не соромиться знайомитися з іншими дітьми, а ще зростає допитливою і вбачає у батьках авторитет, адже малюкові здається, що вони знають відповіді на всі питання. Як сприяти розвитку мовлення у дитини – читайте у матеріалі.

З самого початку починати спілкуватися

Навіть не з того моменту, коли вперше побачили малюка, а ще раніше, коли дізналися про вагітність. Продовжуйте це робити й після народження.

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Батьки можуть стверджувати, що дитина до 2 – 3 місяців нічим не цікавиться. Якщо ж вони не будуть пробуджувати цю цікавість, то її ніколи не буде.

Розпочинайте зранку

Привітайтеся до малюка, візьміть його на руки та пройдіться квартирою. Розповідайте детально про все, що потрапляє на очі, називайте кольори предметів, їх призначення. Подібні дії варто робити й на вулиці. Дитина звикне до вашого голосу, а у віці 6 місяців уже чітко зможе показувати пальчиком на певний предмет.



Починайте зранку / Фото Dermstore​

Розвивайте мовлення 2-річного малюка

Дитина 2 років здатна запам’ятати своє ім’я та прізвище, ім’я батьків та родичів, назви кольорів, рослин, тварин, транспорту та ще багато іншого. А ще вона вже може засвоїти узгодження часів і родів, вживати слова у правильній формі. Не вимагайте від дитини досконалого мовлення, проте виправляйте помилки одразу.

Постійно розмовляйте

Говоріть з дитиною завжди й про будь-що. Таким чином дитина буде чути модель розмови, побудови речень та перейматиме ці риси собі.

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Для того, щоб малюку було цікавіше, можете придумувати різні вправи. Наприклад, гуляючи у парку, зверніть увагу дитини на якийсь предмет, запитайте, якого він кольору. Розглядаючи картинки, опишіть кожну з них до дрібниць. Важливо при цьому не забути попросити малюка зробити те саме.