Як і коли привчати дитину до горщика: корисні поради для батьків

"Моїй дитині вже три роки, але ми досі не можемо привчити її до горщика!" Знайома ситуація? Зберігайте спокій. Усі діти рано чи пізно прощаються із горщиком і ваші – винятком не стануть. Якщо зауважили, що ваш малюк дедалі частіше залишається сухим під час сну, та й загалом "утилізує" меншу кількість підгузок, це – сигнал, що незабаром ви припинете витрачатися на ці недешеві засоби гігієни.

У цій статті ми розповімо, як у найкоротші терміни привчити дитину до горщика і чому не варто засмучуватися, якщо зробити цього так швидко, як би хотілося, не вдасться.

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Як знати, що ваш малюк готовий до "знайомства" з горщиком

Перша ознака. Ви почали рідше міняти підгузки вашій дитині. Поки вашому сину чи доньці не виповниться рік і 8 місяців, не тіште себе ілюзіями - дитина пісятиме часто. Однак як тільки зауважите, що малюк залишається сухим протягом однієї-двох годин – це чіткий сигнал, що у нього помалу розвивається здатність контролювати сечовий міхур і незабаром він буде фізично готовим до переходу на горщик.

Друга ознака. Дефекація стає більш регулярною, що, безумовно, полегшує завдання вчасно підставити горщик.

Як знати, що ваш малюк готовий до горщика / Фото healthline

Третя ознака. Ваша дитина урочисто повідомляє вам про "великий похід". Коли малеча починає анонсувати, що зараз вона попісяє або покакає (говорить про це прямо або корчить відповідну гримасу), знайте: "прощання" з підгузками – не за горами.

Четверта ознака. Дитина починає помічати брудний памперс і це їй не подобається. Ваш малюк може раптом вирішити, що він не хоче ходити у брудному підгузку, оскільки подібне не личить "принцу" чи "принцесі".

В якому віці пора садити дитину на горщик

Поки малечі не виповниться два роки, ці спроби, швидше за все, будуть марними. У деяких діток цей процес затягується до 3,5 років. Важливо виявляти терпіння і пам’ятати, що кожна дитина має свої особливості. Не варто силоміць садити її на горщик, доки вона сама не буде до цього готовою.

Чому деякі малюки бояться горщика

Часто проблема криється у небажанні коритися волі дорослих – чим більше ви прикладаєте зусиль, щоб посадити дитину на горщик, тим більше вона використовує свою "владу", щоб цьому опиратися.

Ще одним фактором може бути страх – деякі діти не хочуть сідати на горщик, бо бояться у нього впасти (особливо якщо йдеться про дитяче сидіння, яке кріпиться на унітаз).

Крім того (як би це дивно не звучало для нас, дорослих), малюк може боятися "втратити частинку себе", коли бачитиме, як продукт його життєдіяльності змивається у каналізацію.

Як підготувати дитину до користування горщиком

Ваш малюк подає вам сигнали, що він готовий розпочати процес привчання до горщика. Проте не поспішайте віддавати комусь гору підгузків, які ви накупили про запас, адже попереду на вас чекає довгий і нелегкий шлях вироблення нової звички.

Підготуйте дитину до горщика / Фото pull-ups

Ось – кілька порад, які допоможуть полегшити процес переходу на горщик:

Розкажіть дитині про переваги, які вона одержить, коли почне ходити на горщик. Наприклад, ви можете сказати: "Носити трусики – це весело!" або "Незабаром ти зможеш какати так, як це роблять мама і тато". Однак не критикуйте дитину, що їй, мовляв, уже виповнилося три роки, а вона досі носить підгузок, наче немовля. Це може призвести до того, що малеча замкнеться у собі і чинитиме відчайдушний спротив подальшим спробам посадити її на горщик.

Поговоріть з дитиною про "туалетні справи". При цьому експерти рекомендують використовувати у розмові формальні слова – "дефекація" та "сечовипускання", а не сленгові, як-от "сюся", "кака" і т.д. Коли дитина підросте, не буде соромитися цим фізіологічних процесів і сприйматиме їх як норму. Також ніколи не називайте вміст підгузка "смердючим" чи "огидним". Малюк буде почуватися більш комфортно, якщо буде впевнений, що процес очищення організму є чимось природним, а не тим, чого треба соромитися.

Хваліть дитину за "дорослу" поведінку. Дайте зрозуміти своїй "кровинці", що будете всіляко підтримувати її на всіх етапах процесу дорослішання. Хваліть малечу за найменші "подвиги". Наприклад, якщо вона випила чай з горнятка і не пролила напій на підлогу. Або поділилася іграшкою з однолітком.

Підберіть відповідний одяг для "туалетних" тренувань. Візьміть за правило одягати малюка у штанці, які можна легко підтягнути або опустити та практикуйте у них маневри "опустив-підтягнув". Попросіть дитину самостійно опустити штанці перед тим, як мінятимете їй підгузок і підтягнути їх після завершення цієї процедури.

Покажіть малюку, як користуватися горщиком. Діти люблять копіювати поведінку дорослих, і "туалетні справи" – не виняток. Звичайно, ви можете спробувати пояснити дитині, як треба присісти, що і як слід після цього витерти, однак більш ефективним буде завести дитину у вбиральню і продемонструвати їй це все наочно. Зрозуміло, що деякі батьки через вроджену сором'язливість не зможуть цього зробити. Якщо належите до таких, не засмучуйтеся. Це - бажаний, але не обов’язковий крок у привчанні дитини до горщика.

Якщо це можливо, міняйте дитині памперс у приміщенні, де зберігається її горщик – це посилить у свідомості малечі зв’язок між цими двома предметами. Замінивши брудний підгузок, покличте дитину зі собою у туалет і покажіть, куди "зникає" вміст цього засобу гігієни. Якщо дитина боїться звуку зливання унітазу, просто викиньте вміст підгузка - злиєте вже потім, коли малюк вийде з вбиральні.

Підберіть правильний горщик. Краще надати перевагу міцному, який не перекинеться, якщо дитина різко підніметься, щоб подивитися на результат своєї "роботи".

Вибирати горщик бажано з дитиною – так ви підсилите її інтерес до нового "предмету інтер'єру". Або ж можете придбати його самостійно, але тоді загорніть як "подарунок".

Замість горщика можна придбати спеціальну накладку на унітаз. Деякі діти не хочуть користуватися "дитячим" горщиком, а хочуть відразу сісти на "дорослий". Але шукайте сидіння зі стабільним кріпленням – нестійке може налякати дитину і тоді витрачатися на підгузки вам доведеться ще довго. Не забудьте також про опори для стоп.

Як навчити дитину користуватися горщиком

: жодних комбінезончиків, "хитрих" замочків та кнопочок! Не випробовуйте терпіння своє і дитини.

Якщо ви вже провели "підготовчі роботи", саме час приступити до практичного використання горщика.

Якщо ваша дитина вже пробує сідати на горщик, для підстраховки одягайте їй підгузки-трусики. Малюк зможе їх знімати як білизну, однак у випадку "аварії" вони зможуть поглинути вміст, як звичайний памперс. Якщо у дитини вже є досвід успішного використання горщика, спробуйте замінити підгузки-трусики на бавовняні трусики, які можна випрати.

Дозвольте дитині ходити "без нічого". Так їй буде легше навчитися правильно ідентифікувати і вчасно реагувати на сигнали організму. Якщо не буде підгузка, який затримує сечу, дитина неодмінно зверне на неї увагу. Тримайте горщик недалеко від малюка, що він міг швидко зреагувати на "надзвичайну ситуацію".

Будьте спостережливими. На початках вам буде легше розпізнати сигнали тіла дитині, ніж їй самій. Ви можете помітити, що дитина напружилась або поводиться неспокійно. Лагідно поцікавтеся у неї, чи не хоче вона у туалет. Навіть якщо ви спізнилися і справа зроблена, все одно посадіть малюка на горщик, щоб посилити у нього зв’язок між цим предметом та актом сечовипускання чи дефекації.

: те, що вона користується горщиком, означає, що вона росте. На початках можна вдатися до винагороди. Наприклад, за кожен успіх клейте наклейку у спеціальний календарик. Як тільки дитина звикне до горщика, від нагород краще відмовитися, щоб почала працювати внутрішня мотивація дитини.

Навчіть дитину користуватись горщиком / Фото care

Навчіть дитину перевіряти свою чистоту – це забезпечить їй додаткове відчуття контролю. Якщо дитина суха, похваліть її або обійміть. Якщо ж ні – не критикуйте.

Будьте терплячі. Навіть найбільш сповненому ентузіазму малюку знадобиться декілька тижнів, щоб призвичаїтися до горщика. Якщо у вас будуть завищені очікування, применшите тим самим самооцінку дитини. Не сваріть, не карайте і не присоромлюйте! Якщо реагуватимете занадто емоційно, можете демотивувати малюка робити подальші спроби.

Не бурчіть. Нагадуйте дитині про існування горщика спокійним тоном. Якщо будете нарікати – дитина почне чинити спротив. Також важливо не примушувати дитину сідати на горщик, навіть якщо ви знаєте, що вона от-от випорожниться. Краще скажіть щось на кшталт цього: "Ти можеш поставити свою іграшку біля горщика і вона зачекає тебе, поки ти буде зайнятий/а".

Давайте дитині достатньо пити. Деякі батьки переконані, що якщо "нормалізувати" споживання дитиною рідини, це зменшить ймовірність "несподіванок". Але цей підхід є неправильним і шкодить здоров’ю малюка. Насправді краще буде, навпаки, збільшити кількість спожитої рідини, щоб дати дитині більше шансів на успіх у "туалетних" справах.

Уникайте "туалетних" сварок. Сварки через горщик гарантовано ще більше демотивують малюка. Тож якщо ви маєте справу із тотальним спротивом, візьміть паузу на декілька тижнів. Якщо прагнете, щоб ситуація налагодилася, не піднімайте це питання по кілька разів на день і не порівнюйте дитину з однолітками, які вже перейшли на горщик, а ваша, мовляв, відстає у розвитку.

Процес привчання до горщика, як правило, нелегкий і часом супроводжується слізьми не тільки дітей, а й дорослих. Звичайно, перспектива попрощатися з підгузками надихає, однак щоб досягнути цілі необхідно не один раз випробувати своє батьківське терпіння. І хоч процес привчання до горщика здається безкінечним, не втрачайте надії - рано чи пізно ваш малюк "переросте" підгузки.