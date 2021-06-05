Как и когда приучать ребенка к горшку: полезные советы для родителей

"Моему ребенку уже три года, но мы до сих пор не можем приучить его к горшку!" Знакомая ситуация? Сохраняйте спокойствие. Все дети рано или поздно прощаются с горшком и ваши – исключением не станут. Если заметили, что ваш малыш все чаще остается сухим во время сна, и в целом "утилизирует" меньшее количество подгузников, это – сигнал, что вскоре вы прекратите тратиться на эти средства гигиены.

В этой статье мы расскажем, как в кратчайшие сроки приучить ребенка к горшку и почему не стоит расстраиваться, если сделать это так быстро, как хотелось бы, не удастся.

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Как знать, что ваш малыш готов к "знакомству" с горшком

Первый признак. Вы стали реже менять подгузники вашему ребенку. Пока вашему сыну или дочери не исполнится год и 8 месяцев, не тешьте себя иллюзиями – ребенок будет писать часто. Однако как только заметите, что малыш остается сухим в течение одного-двух часов – это четкий сигнал, что у него постепенно развивается способность контролировать свой мочевой пузырь и вскоре он будет физически готовым к переходу на горшок.

Второй признак. Дефекация становится более регулярной, что, безусловно, облегчает задачу вовремя подставить горшок.

Как знать, что ваш малыш готов к горшку / Фото healthline

Третий признак. Ваш ребенок торжественно сообщает вам о "великом походе". Когда малыш начинает анонсировать, что сейчас он пописает или покакает (говорит об этом прямо или корчит соответствующую гримасу), знайте: "прощание" с подгузниками – не за горами.

Четвертый признак. Ребенок начинает замечать грязный памперс и это ему не нравится. Ваш малыш может вдруг решить, что он не хочет ходить в грязном подгузнике, поскольку подобное "принцу" или "принцессе" – не к лицу.

В каком возрасте пора сажать ребенка на горшок

Пока ребенку не исполнится два года, эти попытки, скорее всего, окажутся безуспешными. У некоторых детей этот процесс затягивается до 3,5 лет. Важно проявлять терпение и помнить, что каждый ребенок имеет свои особенности. Не стоит насильно сажать его на горшок, пока он сам не будет к этому готов.

Почему некоторые дети боятся горшка

Часто проблема кроется в нежелании повиноваться воле взрослых – чем больше вы прилагаете усилия, чтобы посадить ребенка на горшок, тем больше он использует свою "власть", чтобы этому сопротивляться.

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Еще одним фактором может быть страхнекоторые дети не хотят садиться на горшок, потому что боятся в него упасть (особенно если речь идет о детском сиденье, которое крепится на унитаз).

Кроме того (как бы это странно не звучало для нас, взрослых), малыш может бояться "потерять частичку себя", когда будет видеть, как продукт его жизнедеятельности смывается в канализацию.

Как подготовить ребенка к пользованию горшком

Ваш малыш подает вам сигналы, что он готов начать процесс приучение к горшку. Однако не спешите отдавать кому-то гору подгузников, которые вы купили про запас, ведь впереди вас ждет долгий и нелегкий путь выработки новой привычки.

Подготовьте ребенка к горшку / Фото pull-ups

Вот несколько советов, которые помогут облегчить процесс перехода на горшок:

Расскажите ребенку о преимуществах, которые он получит, когда начнет ходить на горшок. Например, вы можете сказать: "Носить трусики – это весело!" или "Вскоре ты сможешь какать так, как это делают мама и папа". Однако не критикуйте ребенка, что ему, мол, уже исполнилось три года, а он до сих пор носит подгузник, как младенец. Это может привести к тому, что малыш закроется в себе и начнет оказывать отчаянное сопротивление дальнейшим попыткам посадить его на горшок.

это весело!" или "Вскоре ты сможешь какать так, как это делают мама и папа". Однако не критикуйте ребенка, что ему, мол, уже исполнилось три года, а он до сих пор носит подгузник, как младенец. Это может привести к тому, что малыш закроется в себе и начнет оказывать отчаянное сопротивление дальнейшим попыткам посадить его на горшок. Поговорите с ребенком о "туалетных делах". При этом эксперты рекомендуют использовать в разговоре формальные слова – "дефекация" и "мочеиспускание", а не сленговые, как "сюся", "кака" и т.д. Когда ребенок подрастет, не будет стесняться этих физиологических процессов, а, наоборот, будет воспринимать их как норму. Также никогда не называйте содержание подгузника "вонючим" или "отвратительным". Малыш будет чувствовать себя более комфортно, если будет уверен, что процесс очистки организма является чем-то естественным, а не тем, чего надо стесняться.

"дефекация" и "мочеиспускание", а не сленговые, как "сюся", "кака" и т.д. Когда ребенок подрастет, не будет стесняться этих физиологических процессов, а, наоборот, будет воспринимать их как норму. Также никогда не называйте содержание подгузника "вонючим" или "отвратительным". Малыш будет чувствовать себя более комфортно, если будет уверен, что процесс очистки организма является чем-то естественным, а не тем, чего надо стесняться. Хвалите ребенка за "взрослое" поведение. Дайте понять своей "кровинке", что будете всячески поддерживать ее на всех этапах процесса взросления. Хвалите малыша за малейшие "подвиги". Например, если он выпил чай из чашки и не пролил напиток на пол. Или поделился игрушкой со сверстником.

Подберите подходящую одежду для "туалетных" тренировок. Возьмите за правило одевать малыша в штанишки, которые можно легко подтянуть или опустить и практикуйте в них маневры "опустил-подтянул". Попросите ребенка самостоятельно опустить штанишки перед тем, как менять ему подгузник и подтянуть их после завершения этой процедуры.

И помните: никаких комбинезончиков, "хитрых" замочков и кнопочек! Не испытывайте терпение свое и ребенка.

Покажите малышу, как пользоваться горшком. Дети любят копировать поведение взрослых, и "туалетные дела" – не исключение. Конечно, вы можете попробовать объяснить ребенку, как надо присесть, что и как следует после этого вытереть, однако более эффективным будет завести ребенка в туалет и продемонстрировать ему это все наглядно. Понятно, что некоторые родители из-за врожденной застенчивости не смогут этого сделать. Если принадлежите к таким, не огорчайтесь. Это - желательный, но не обязательный шаг в приучении ребенка к горшку.

Если это возможно, меняйте ребенку памперс в помещении, где хранится его горшок – это усилит в сознании малыша связь между этими двумя предметами. Заменив грязный подгузник, позовите ребенка с собой в туалет и покажите, куда "исчезает" содержание этого средства гигиены. Если ребенок боится звука слива унитаза, просто выбросьте содержание подгузника - сольёте уже потом, когда малыш выйдет из туалета.

это усилит в сознании малыша связь между этими двумя предметами. Заменив грязный подгузник, позовите ребенка с собой в туалет и покажите, куда "исчезает" содержание этого средства гигиены. Если ребенок боится звука слива унитаза, просто выбросьте содержание подгузника - сольёте уже потом, когда малыш выйдет из туалета. Подберите правильный горшок. Лучше отдать предпочтение крепкому, который не перевернется, если ребенок резко поднимется, чтобы посмотреть на результат своей "работы".

Выбирать горшок желательно с ребенком – так вы усилите его интерес к новому "предмету интерьера". Или же можете приобрести его самостоятельно, но тогда заверните как "подарок".

так вы усилите его интерес к новому "предмету интерьера". Или же можете приобрести его самостоятельно, но тогда заверните как "подарок". Вместо горшка можно приобрести специальную накладку на унитаз. Некоторые дети не хотят пользоваться "детским" горшком, а хотят сразу сесть на "взрослый". Но ищите сиденья со стабильным креплением – неустойчивое может испугать ребенка и тогда тратиться на подгузники вам придется еще долго. Не забудьте также об опорах для стоп.

Как научить ребенка пользоваться горшком

Если вы уже провели "подготовительные работы", самое время приступить к практическому использованию горшка.

Если ваш ребенок уже пытается садиться на горшок, для подстраховки надевайте ему подгузники-трусики. Малыш сможет снимать их как белье, однако в случае "аварии" они смогут поглотить содержание, как обычный памперс. Если у ребенка уже есть опыт успешного использования горшком, попробуйте заменить подгузники-трусики на хлопковые трусики, которые можно постирать.

Позвольте ребенку ходить "без ничего". Так ему будет легче научиться правильно идентифицировать и своевременно реагировать на сигналы организма. Если не будет подгузника, который задерживает мочу, ребенок непременно обратит на нее внимание. Держите горшок недалеко от малыша, что он мог быстро среагировать на "чрезвычайную ситуацию".

Будьте наблюдательными. В начале вам будет легче распознать сигналы тела ребенка, чем ему самому. Вы можете заметить, что ребенок напрягся или ведет себя беспокойно. Ласково спросите его, не хочет ли он в туалет. Даже если вы опоздали и дело сделано, все равно посадите малыша на горшок, чтобы усилить у него связь между этим предметом и актом мочеиспускания или дефекации.

Не прекращайте напоминать ребенку: то, что он пользуется горшком, означает, что он растет. В начале можно прибегнуть к вознаграждению. Например, за каждый успех клейте наклейку в специальный календарик. Как только ребенок привыкнет к горшку, от наград лучше отказаться, чтобы начала работать внутренняя мотивация ребенка.

Научите ребенка пользоваться горшком / Фото care

Научите ребенка проверять свою чистоту – это обеспечит ему дополнительное ощущение контроля. Если ребенок сухой, похвалите его или обнимите. Если же нет - не критикуйте.

Будьте терпеливы. Даже преисполненному энтузиазмом малышу понадобится несколько недель, чтобы привыкнуть к горшку. Если ваши ожидания будут завышенными, это будет плохо влиять на самооценку ребенка. Не ругайте, не наказывайте и не стыдите! Если будете реагировать слишком эмоционально, можете отбыть у малыша охоту делать дальнейшие попытки.

Не бурчите. Напоминайте ребенку о существовании горшка спокойным тоном. Если будете жаловаться – ребенок начнет сопротивляться. Также важно не заставлять ребенка садиться на горшок, даже если вы знаете, что он вот-вот опорожнится. Лучше скажите что-то вроде этого: "Ты можешь поставить свою игрушку возле горшка и она подождет тебя, пока ты будешь занят/а".

Давайте ребенку достаточно пить. Некоторые родители уверены, что если "нормализовать" потребление ребенком жидкости, это уменьшит вероятность "сюрпризов". Но этот подход является неправильным и вредит здоровью малыша. На самом деле лучше будет, наоборот, увеличить количество потребленной жидкости, чтобы дать ребенку больше шансов на успех в "туалетных" делах.

Избегайте "туалетных" ссор. Ссоры из-за горшка гарантированно еще больше отобьют охоту у малыша. Поэтому если вы имеете дело с полным сопротивлением, возьмите паузу на несколько недель. Если хотите, чтобы ситуация наладилась, не поднимайте этот вопрос по несколько раз в день и не сравнивайте ребенка со сверстниками, которые уже пересели на горшок, а ваш, мол, отстает в развитии.

Процесс приучения к горшку, как правило, нелегкий и порой сопровождается слезами не только детей, но и взрослых. Конечно, перспектива расстаться с подгузниками вдохновляет, однако чтобы достичь цели необходимо не один раз испытать свое родительское терпение. И хотя процесс приучения к горшку кажется бесконечным, не теряйте надежды – рано или поздно ваш малыш "перерастет" подгузники.