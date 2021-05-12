Як правильно відновлювати стосунки: 5 порад від психолога

Непорозуміння у близьких стосунках неминучі, й навчитися їх виправляти сучасні психоаналітики вважають одним з аспектів терапевтичного процесу, що сприяє зростанню, загоєнню та зміцненню. Психологиня Дженніфер Л. Кантор пропонує 5 простих порад, які допоможуть полагодити стосунки.

"Ремонт стосунків" – це навичка, якої можна навчитися та застосовувати до всіх значущих стосунків.

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Відремонтувати, а не відкинути соціальні зв'язки, вважається актом мужності, поваги, щедрості та прощення – чеснот, які завжди були основними для добробуту людей та мирного й гуманного суспільства.

Як налагодити стосунки

Процес примирення – це вміння, завдяки якому можна розвивати глибокі, стійкі та довірливі відносини. Однак процес цей складний і вимагає участі обох сторін.

• Хоча вони розлючені або поранені, обидві сторони мають погодитися, що інша людина та зв'язок між ними – має значення. Навіть якщо динаміка стосунків повинна змінитися.

Потрібна мужність і щедрість, щоб визнати, що людина з вадами, яка нас поранила, не поважала або переступила свої межі, для нас досі має значення.

Процес примирення / Фото Candice Picard on Unsplash

• Здорові стосунки – це відносини, що розвиваються. Подібно до того, як зламана колись кістка, після зцілення стає міцнішою, так і примирення є побудовою чогось міцнішого за те, що існувало раніше.

• Потрібна готовність спілкуватися відкрито, іноді емоційно, виявляючи вразливі місця, які є цілком нормальними для людського досвіду.

Наше індивідуалістичне суспільство примусило людей приховувати свою вразливість, але потреба у зв’язках, потреба почуватись коханими та потрібними – є фундаментальною для нашого соціального виду. Взаємодія одне з одним сприяє загоєнню та зростанню.

Взаємодія одне з одним / Фото GettyImages

• Процес ремонту може потребувати більше, ніж одна розмова. Якщо перемовини стають занадто бурхливими або болісними для однієї або обох сторін, можливо, доведеться спробувати ще раз через тиждень або місяць.

В ідеалі з кожною розмовою збільшується спроможність вислухати іншу особу, по-справжньому зрозуміти її скаргу.

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• Для ремонту потрібне вміння співчувати іншій стороні, а також здатність визнавати, коли хтось поводився недоброзичливо або невміло. Ці можливості є вродженими для більшості з нас, але їх вираження часто нездорово блокується шарами самозахисту.