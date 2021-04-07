Як навчити дитину правилам безпеки: простий та ігровий метод

Коли дитина підростає, важливо поступово навчати її тому, що можуть зустрічатися не тільки хороші люди. Як пояснити малюку правила безпеки – читайте у матеріалі.

Дитячий психолог Дар'я Смирнова пропонує разом з дитиною намалювати схему у вигляді різнокольорових кіл. Кожне з них має своє значення, яке зрозуміле дитині.

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У першому колі дитина малює найближчих членів сім'ї.

колі дитина малює найближчих членів сім'ї. У другому колі дитина малює знайомих – друзів, родичів, вихователів.

колі дитина малює знайомих – друзів, родичів, вихователів. Третє коло, малює незнайомих, які подобаються і викликають довіру. (Наприклад, жінка з дитиною, жінка похилого віку)

коло, малює незнайомих, які подобаються і викликають довіру. (Наприклад, жінка з дитиною, жінка похилого віку) Четверте коло – ті, які здаються підозрілими або небезпечними (наприклад, п'яний чоловік).

З дитиною потрібно обговорити ступінь довіри та близькості, як можуть і не можуть себе поводити люди різного кола.

Як виглядатиме коло / Фото moirebenok

Перше коло – близькі, які можуть обіймати та цілувати дитину, а чужі не повинні чіпати, нічого пропонувати, кликати, дарувати чи питати. До людей третього кола, наприклад, можна підійти та звернутися за допомогою. Людей четвертого кола, дитина повинна уникати, не заходить разом в під'їзд, не сідати разом в ліфт.

Малювати можна починати, коли малюкові виповниться 3 – 3,5 року, але важливо враховувати рівень розвитку дитини. Тому краще регулярно малювати кола довіри з дитинкою після 4 років.

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Головна мета такої вправи – ми не боїмося, але вчимося розумної обережності.