Як навчити дитину правил поведінки в громадському транспорті: практичні поради

Діти повинні знати елементарні правила поведінки в громадських місцях та дотримуватися їх. Як навчити дитину правильно поводитися в транспорті – читайте в матеріалі.

• Навчіть дитину правил поведінки в транспорті

Серед них має бути інформація про те, що маленьким дітям не можна їздити самим у громадському транспорті. При цьому батькам важливо поступово готувати малюка до самостійного проїзду автобусом чи трамваєм.

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Для цього варто розповісти про різницю між різними видами транспорту. А також про те, що не можна заважати пасажирам і водієві, не можна кричати, сваритися, стояти на проході. Потрібно поступатися місцем похилим людям, вагітним і матусям із маленькими дітьми.

Правила поїздок в автобусі / Фото Medium

• Дома відтворіть поїздку в транспорті

Пограйте з дитиною, ніби ви їдете спочатку в автобусі, потім у тролейбусі, машині. Не забувайте уявляти різні ситуації.

Наприклад, хлопчик зайшов в автобус, умостився на два місця відразу, узутим заліз із ногами на сидіння та почав їсти пиріжок, а поряд стояла бабуся. Запитайте малюка: "Що хлопчик зробив неправильно? Як потрібно поводитися в автобусі? Як би на його місці вчинив ти?".

• Влаштуйте самостійну поїздку для дитини

Якщо дитині вже понад 7 років, можна влаштувати своєрідний "екзамен", тобто надати можливість проїхатися самостійно в автобусі чи трамваї, сплатити за проїзд і вийти на потрібній зупинці.

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Перед цим батькам потрібно поговорити з дитиною та переконайтеся, що син чи донька не боїться та сам має бажання проїхатися самостійно. Якщо ви цього не бачите, не змушуйте дитину та дочекайтеся, поки вона буде готовою.