Подвійний сенс: як насправді дитина розуміє популярні у вихованні настанови батьків

У дитинстві фрази-програми легко засвоюються, так як у дитини контроль свідомості нижче, ніж у дорослого. Будь-яке необережне слово сприймається малюком буквально. Батьки, часто самі того не усвідомлюючи, повідомляють дитині фрази з прихованою установкою, яка не завжди йде їм на користь.

• "Не ходи по калюжах – застудишся", "там собака – вкусить"

Дитина чує, що світ вороже налаштований. Все, що б вона не робила – небезпечно, тому краще жодних зайвих дій. У майбутньому вона буде малоактивним та боятиметься зробити крок назустріч світу. Їй складно буде досягнути успіху в справах, де потрібна рішучість.

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Краще говоріть: "Давай одягнемо гумові чобітки й побіжимо по калюжах разом!", "Будь ласка, будь обережний, бережи себе". Ці фрази несуть підтримку у пізнанні світу разом з малюком. Розкажіть йому, які можуть бути наслідки від зустрічі з грізним псом. Проте не забудьте повідомити, що є і добрі. Дозвольте дитині зробити помилку, адже вона пізнає світ за своїми відчуттями, емоціями та діям.



Пізнання світу / Фото Nature's Path

• "Не плач!", "Чому ти поводишся як маленький?", "Не кричи на весь будинок", "Не говори так голосно"

Дитині може почати здаватися, що показувати свої емоції не можна, адже за це батьки сварять. Через це у дорослому віці людина може бути замкнутою, дуже мовчазною. Крім цього, всі емоції, які дитина зберігає в собі, можуть вирватися на свободу у вигляді агресії або надмірної плаксивості.

Батькам варто спробувати зрозуміти те, що відчуває дитина, а також допомогти розібратися зі своїм станом. Краще запитати: "Ти злякався?", "Розкажи, що тебе турбує", "Давай ми голосно покричимо на вулиці. Підеш?".

• "Ти так довго возишся з замком, дай я тобі допоможу", "Що ти так довго, я сама зберу твої іграшки"

В такому випадку дитина чує, що вона нездара, у неї нічого не виходить, тому навіщо старатися. Як результат, в майбутньому вона може забути, що таке самостійні дії, буде вимагати від інших робити все замість неї, вважатиме, що всі щось їй винні.



Дитина чує, що вона нездара / Фото Depositphotos

Краще дозволити малюку самостійно закрити замок, бути терплячим до його перших невдач та не забувати підбадьорювати словами: "У тебе все вийде, ти молодець!".

• "Який поганий стіл, вдарив тебе, давай його поб'ємо".

Дитина чує: "Я хороший, весь світ поганий. Значить, світ не потрібен, а я потрібен. Світ мене постійно ображає". Так може сформуватися бажання робити іншим боляче та погано. Крім цього, може не поважати інших людей, буде жертвою, постійно звинувачуватиме світ у всіх своїх негараздах.

Батькам варто частіше говорити малюкові: "Тобі боляче? Де болить? Все скоро мине", "Нічого, таке трапляється".

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Список таких фраз можна продовжувати нескінченно. Якісь з них впливають на майбутнє дітей більше, якісь менше. Найголовніше розуміти, що слова можуть як надихнути, так і погубити все, що є у малюку.