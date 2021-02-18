Як говорити з дитиною про розлучення батьків: поради, що допоможуть подолати болісні переживання

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Часто дітям складно переживати розлучення батьків, адже в сім’ї відбуваються зміни й це впливає на їх звичне життя. Як говорити з дитиною про розлучення – читайте у матеріалі.
Аби дитина не лякалася, варто пояснити їй, які зміни відбудуться у родині. Наприклад, тепер після школи дитину забиратиме бабуся чи хтось з батьків працюватиму на вихідних. Якщо дитина розумітиме, що відбувається, то це зменшить рівень напруги, стресу та допоможе дитині заспокоїтися.
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Діти можуть сприймати розлучення батьків, як втрату батька, який більше не буде мешкати з родиною. Тому варто нагадувати малюку: "Хоч ми не живемо разом, тато і я тебе дуже любимо та хочемо проводити час з тобою. Ти з татом можеш піти в парк у суботу. А я куплю піцу, і потім ми вдвох подивимося мультфільм".
Такі нагадування, що не лише ви, а й батько любить дитину, допоможуть їй відчути свою цінність для обох.
Важлива для обох батьків / Фото Getty Images
Наприклад, якщо після розлучення батько не спілкується з дитиною, намагайтеся розділити її сум. Можете пояснити, що бути засмученим та сумувати за кимось важливим — нормально.
Якщо раптом дитина каже, що сердита на вас, то запитайте про причини та як їй допомогти. Трапляються випадки, коли діти сердяться, бо чогось не розуміють. Є шанс, що після з'ясування причин зможете поговорити відкрито та розвіяти побоювання. Навіть сама присутність та можливість розділити переживання – важливі для дитини. Для неї це нелегкий період й вона також має право відчувати різні емоції.
Ще у 1969 році американська психологиня швейцарського походження Елізабет Кюблер-Росс описала, через які стадії проходять ті, хто переживає горе.
Коли відбувається стадія торгів, то дитина обдумує та прокручує у своїй уяві різноманітні думки. Наприклад, "Чи тато залишився б з нами, якби я була більш чемна?", "Чи наша сім'я далі була б разом, якби тоді я не вередував?".
Дитина звинувачує себе / Фото University Hospitals
Крім цього, дитина може вважати, що саме вона винна у тому, що батьки живуть окремо. Її мучать різні підозри та переживання, які не завжди вдається зрозуміло сформулювати для інших. Тому важливо всіляко підтримувати дитину, наголошуючи, що жодної її вини в тому немає.
Дорослі можуть увімкнути критичне мислення та здогадатися, якщо боляче, людина може зриватися на інших. Проте дитина ще не здатна здійснювати такий аналіз.
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Крім того, не забувайте контролювати, як ви спілкуєтеся. Чи ображаєте чоловіка або дружину, розмовляючи з дитиною? Чи не формуєте негативний образ батька чи матері в очах вашої дитини?