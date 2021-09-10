Як фігура батька в житті дівчинки впливає на майбутні стосунки

Взаємини з татом надзвичайно важливі для розвитку особистості. Деколи проблеми з батьком можуть перешкоджати побудові здорових та гармонійних стосунків.

Конфліктні стосунки з партнером, відсутність лібідо та сумніви щодо власної жіночності можуть відбуватися через проблеми у взаєминах з батьком. Про це психологині Юлія Золова та Марія Летучева зазначають у книзі "Вся справа у батьку".

Читайте також Проблеми чоловіків, пов’язані з фігурою батька

Чому можуть виникати конфлікти з партнером

Якщо зв’язок із батьком із різних причин було втрачено, то всередині виникає відчуття вакууму, який хочеться наповнити. Тоді жінка несвідомо прагне отримати від партнера те, чого не отримала від батька. Ця потреба знаходить вихід або в надмірних переживаннях, або неадекватною реакцією на ситуацію.

Реальні претензії до партнера чи проекції фігури батька

Існують 2 ознаки, які допомагають визначити, що насправді таку реакцію зумовили проблеми з татом:

ситуація потребує реагування на 1 бал, а жінка видає емоцій на цілих 10;

на нейтральні чи позитивні дії партнера жінка відповідає різко та негативно.

Імовірні проблеми у стосунках, які можуть мати коріння у взаєминах з батьком, також описала психологиня з Атланти докторка Шеррі Блейк.

Ви можете боятися відмови, залишатися у нездорових стосунках або перестрибувати від людини до людини через страх залишитися без чоловіка. А також бути співзалежними, старатися догодити чоловікам, з якими зустрічаєтеся, постійно перевіряти телефон партнера або його соціальні мережі,

– зазначила Блейк.

Проблеми у статевому житті

Через цей вакууму також можуть виникнути проблеми у статевому житті. Під час переходу чоловічо-жіночих стосунків до дитячо-батьківських лібідо автоматично виключається. Деколи це відбувається через претензії та взаємні образи, що гальмують сексуальність. А інколи через несвідому помсту або маніпуляцію.



Гарні взаємини з батьком допомагають жінці побудувати здорові стосунки з партнером / Фото Unsplash

Як тато визначає сприйняття власної фемінності

Якщо у спілкуванні з татом дівчинка не відчувала цінності для нього, чула про неприйняття-прийняття жіночого, у неї може виникнути проблема з власною ідентичністю та самооцінкою.

Цікаві факти про вплив тата на статеве виховання дівчинки