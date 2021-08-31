Як допомогти дитині подолати стресові ситуації: 4 важливі поради
Джерело:4mamas
Тривога, яка є реакцією організму на стрес, може виникнути у будь-якому віці й дитина не виняток. Існує декілька способів, які допоможуть малюку подолати та запобігти негативному розвитку.
Розпізнати ознаки тривоги
Якщо батьки помітили в дитини ознаки тривоги, варто з нею обов'язково поговорити. При цьому важливо робити це спокійно, не соромлячи малюка.
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Ознаки тривоги:
- Зниження активності.
- Поганий настрій.
- Потіння долонь.
- Слабкість.
- Біль у голові чи животі.
Пояснити, що таке тривога
Важливо, аби батьки іноді розмовляли з дитиною щодо того, які ситуації можуть спричинити тривогу чи стрес. Не забувати розповідати, як можна впоратися із цими відчуттями. Крім цього, наголошувати, що у кожного своя реакція, тому дитина може попереджувати стрес так, як їй комфортніше.
Поговорити з дітьми / Фото Getty Images
Намагайтеся усувати фактори стресу
Якщо точно знаєте, що саме спричиняє у дитини тривогу, намагайтеся уникати проблемних ситуацій. Так, поступово, відчуття стресу стосовно якогось збудника може зникнути, тим паче якщо це пов’язано з особливостями віку.
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Зверніться до психолога
Якщо самотужки впоратися з тривогою не вдається, варто звернутися до спеціаліста. Чомусь у сучасному світі багато людей все ще бояться звертатися до психолога у разі складної ситуації. Проте професіонал допоможе дитині впоратися з тривогою, доки вона не переросла у щось більше.