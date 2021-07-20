Як допомогти дитині обрати майбутню професію: поради для батьків

Не кожна дитина може одразу самостійно обрати, яку професію вона хотіла б опановувати. Як батьки можуть у цьому допомогти, пояснив викладач і бізнес-тренер для дітей Сергій Біденко.

"Що стосується вибору професії – питання непросте, і однозначно відповісти складно. Хтось із дітей або підлітків досить рано усвідомлює свої уподобання та йде шляхом їх розвитку, хтось навіть бувши випускником ВНЗ тільки починає думати про те, ким бути", – зазначив Сергій Біденко.

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Як допомогти визначитися з професією

Зробити вибірку професій, які будуть актуальні 5 – 10 років. Для цього можна пошукати вже створені схожі списки чи самостійно проаналізувати ринок вакансій, зіставляючи його з тим, як сильно інновації можуть вплинути на той чи інший рід діяльності.

Допомогти визначити, які уміння та навички вже має дитина і що ще треба підтягнути.

Виділити інтереси, що дозволить скласти вибірку професій, які можуть зацікавити дитину.

Разом ознайомитися з найактуальнішими для дитини роботами. Дізнатися, чим доведеться займатися, як довго вчитися і з якими проблемами може зіткнутися.

Дати дитині можливість самостійно вибрати для себе спеціальність і навчальний заклад, в якому буде освоювати майбутню професію.

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При цьому варто розуміти та спокійно сприймати, що спеціальність, яку отримуємо в університетах, може не стати справою нашого життя. Людина може змінювати свій рід діяльності. Це природне й невідворотне явище, хоча більшість людей сприймають його майже як катастрофу.