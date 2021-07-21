Переконував, що "друг батька": як дівчинка врятувала дитину від викрадення одразу біля школи

Батько 15-річної дівчинки, якого звати Рік Карлайл, закликав батьків бути уважнішими до дітей. Усе через те, що його донька випадково врятувала дитину, яку хотів викрасти невідомий чоловік одразу біля школи.

Коли Емма поверталася зі школи додому, її увагу привернув незнайомий чоловік, що розмовляв з 11-річній дівчинкою.

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"Чоловік простягнув їй руку, стверджуючи, що він один з друзів тата. Моя донька відразу помітила, що дівчинка виглядає стривоженою й, здається, не знає цього чоловіка", – розповів Рік.

З історії, яку Емма розповіла батькові, незнайомець намагався ще більше заплутати дитинну, коли помітив, що вона почала тягнутися за телефоном.

Він говорив їй: "Я друг твого батька, хіба ти мене не пам'ятаєш? Я був у вашому будинку раніше. Ні, тобі не потрібно нікому дзвонити, ти знаєш, хто я, я приятель твого батька",

– пригадала Емма.

Весь цей час Емма була поруч, тому коли дівчинка таки пішла з незнайомим чоловіком, підліток побігла за ними. Намагаючись допомогти, вона покликала дівчинку на ім'я, яке вигадала, чим змусила незнайомця нервувати.

"Бетані, тато скоро буде вдома після поліцейського тренування", – вигукнула Емма й пішла в сторону дівчинки. Тільки після цього чоловік втік.

Емма зазначила, що дівчинка була дуже налякана, тому вона провела її до дому, аби переконатися, що з дитиною все гаразд.

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Рік повідомив про інцидент в поліцію й написав про випадок у соціальних мережах, аби попередити інших батьків.